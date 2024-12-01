Небесное тело, большее чем Эмпайр Стейт Билдинг, приблизится к планете на следующей неделе.

Астероид размерами с Эмпайр Стейт Билдинг пролетит мимо Земли в среду, 4 декабря 2024 года, ровно через 11 лет после его открытия. Об этом сообщает Forbes.

Издание отмечает, что приближение такого крупного объекта к Земле оценивается как событие, которое бывает раз в год, но это не будет представлять никакой угрозы. 450-метровый астероид пролетит ближе всего к Земле в среду в 7:27 по украинскому времени и приблизится к планете на расстояние 2,2 миллиона километров - это примерно в 5,7 раз дальше, чем луна.

Потенциально опасный объект

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Любой объект, который приближается к 7,4 миллиона километров от Земли и имеет размер более 676 килограммов, способен нанести значительный региональный ущерб в случае столкновения и называется NASA "потенциально опасным объектом".

"Астероид под названием 2020 XR был обнаружен телескопом Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System 2 на Гавайях 4 декабря 2020 года. Проект Pan-STARRS предназначен для обнаружения околоземных объектов, которые могут угрожать Земле", - говорится в статье.

Когда увидеть 2020 XR

2020 XR - астероид Аполлон, класс объектов, названный в честь астероида 1862 Аполлон. Такие астероиды имеют орбиту, большую орбиту Земли вокруг Солнца, и их путь пересекает путь Земли. Хотя 2020 XR пока не считается угрозой, когда-то ему давали один к 11 000 шансов поразить Землю в 2028 году.

Другие "космические" новости

Ранее УНИАН писал, что огромная черная дыра "морит голодом" свою галактику. Галактика, которая является по размеру, как наша, больше не может образовывать новые звезды, ведь черная дыра засасывает нужное топливо.

Также мы информировали, что вблизи Сатурна нашли мир, где потенциально может существовать жизнь. В частности на спутнике планеты Энцелад находится больше сложных органических молекул, чем считалось ранее.

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