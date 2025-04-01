Срок его полномочий составляет восемь лет.

На Вангероге, который входит в состав немецкого архипелага Фризских островов, из-за нехватки специалистов ищут мэра через объявления в газетах.

Как пишет Spiegel, в местной администрации также не хватает достаточного количества специалистов, которые могли бы обучать новых работников. Представители "Христианско-демократического союза", Социал-демократической партии и "Зеленых" в совете объявили конкурс на нового мэра:

"Найти новых работников со специализированной административной квалификацией для острова, когда это невозможно даже на материке, кажется почти невозможным".

Кандидату должно быть от 23 до 67 лет, он должен иметь гражданство Германии или другой страны Европейского Союза. Также обязательны высшее образование или соответствующая карьерная квалификация и профессиональный опыт. Дату выборов назначили на 17 августа, заявки будут принимать до 14 июня. Еще до размещения объявления о желании баллотироваться в мэры объявил один человек.

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Отмечается, что семь лет назад с помощью объявлений остров нашел нового мэра, им стал Марсель Фангор. Мужчина ушел в отставку еще осенью 2023 года, после спора с местным советом.

Другие интересные вакансии

Как сообщал УНИАН, ранее в Шотландии искали человека, который работал бы на необитаемом острове Мартин, который летом принимает туристов.

А наблюдатель за птицами на необитаемом острове Тришен рассказал журналистам о своей жизни и "самой одинокой в стране работе". Он видит людей только раз в неделю, когда корабль доставляет ему продукты и почту.

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