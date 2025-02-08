К 2050 году кибер-подруги уже не будут уступать настоящим женщинам и в физическом сексе, говорят эксперты.

Поиск партнера для отношений стал настоящей проблемой в современном обществе. Многие люди признаются, что им трудно найти "того единственного", кто должен быть рядом. Но технологический прогресс, похоже, готов предложить альтернативу - отношения с виртуальной личностью на базе искусственного интеллекта, пишет The Mirror.

Известный футуролог Ян Пирсон убежден, что уже к 2050 году секс с роботами (то есть с секс-куклами) уже не будет уступать сексу с людьми. Однако пока этого не произошло, люди готовы к платоническим отношениям с виртуальными личностями.

Платформа EVA AI, которая предлагает знакомства и виртуальные отношения с кибер-личностями на базе искусственного интеллекта, решила исследовать, готовы ли мужчины воспринять подобный вид отношений. Опрос 2000 мужчин показал, что 8 из 10 считают, что кибер-подружка действительно может полностью заменить общество настоящей женщины и даже стать официальной женой, если бы закон это позволял.

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Исследование также показало, что мужчины готовы на отношения с искусственным интеллектом, имитирующим реального человека, с которым они не могут быть вместе по тем или иным причинам. Так, 78% респондентов сказали, что они могли бы "встречаться" с кибер-клоном своей бывшей, в том числе умершего любимого человека. Некоторые даже не против иметь кибер-двойника своего текущего партнера - но "отшлифованную" версию.

Проблемы современных отношений

Как писал УНИАН, из-за войны и связанных с ней проблем украинцам стало труднее начинать новые отношения, хотя потребность в психологической близости только возросла.

Между тем приложения для знакомств, которые должны были бы упростить поиск партнера, наоборот "убивают" и знакомства, и уважение, и любовь. По словам профессора психологии Джонатана Гайдта, поколение "зумеров" из-за вредных приложений для знакомств рискует продемонстрировать самый большой антагонизм двух полов за все времена.

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