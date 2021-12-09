В постановлении отмечается, что мужчина имеет право требовать страховую компенсацию за лечение.

Суд в Германии признал, что мужчина, который поскользнулся, идя несколько метров от своей кровати к рабочему столу, может претендовать на страхование от несчастных случаев на рабочем месте, поскольку технически он добирался до работы.

Такое решение вынес немецкий высший федеральный социальный суд, информирует The Guardian.

Мужчина работал удаленно из дома и направлялся к своему столу этажом ниже. На лестнице он поскользнулся и повредил себе спину.

Читайте такжеУкраина инсценировал свою смерть ради 6 миллионов долларов и поехал путешествоватьСтраховая компания работодателя отказалась покрывать лечение как травму на работе, а два суда низшей инстанции разошлись во мнениях относительно этой ситуации. Однако высший суд заявил, что "первое утреннее передвижение от кровати до домашнего офиса было страховым рабочим маршрутом".

"Истец пострадал на работе, когда упал утром по дороге в свой домашний офис", - говорится в заявлении.

В судебных документах не указывается, работал ли мужчина из дома через пандемию, или так было и раньше. Однако в постановлении говорится, что закон распространяется на "удаленные рабочие места", следовательно истец может претендовать на компенсацию.

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Автор: Марта Гичко