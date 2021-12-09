Основанием для отказа в предоставлении пособия по временной нетрудоспособности является отметка о выявленном опьянении работника.

На время лечения заболеваний и травм Фонд социального страхования (ФСС) компенсирует работникам утраченный заработок. Однако, если нетрудоспособность наступила вследствие алкогольного, наркотического, токсического опьянения или связанных с ним действий, пособие по такому больничному не выплачивается.

Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда. "Основанием для отказа в предоставлении пособия по временной нетрудоспособности является отметка о выявленном опьянении – она предусмотрена как в бумажном, так и электронном больничном. Ее сделает врач после проведения необходимых исследований (если для них будут основания), по результатам будет определено наличие в организме пациента алкоголя (наркотических средств или токсических или ядовитых веществ) и степень опьянения", - отмечается в сообщении.

В ФСС подчеркнули, что отметка об опьянении в е-больничном означает не только факт обнаружения алкоголя или других веществ в организме человека, но и свидетельствует, что врач установил причинно-следственную связь между опьянением и полученными травмами (заболеванием). Окончательное решение о назначении или отказе в назначении пособия принимает комиссия по социальному страхованию предприятия.

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"Однако, поскольку электронный больничный создается в первый день нетрудоспособности, на момент его формирования еще могут быть не готовы результаты соответствующих исследований. Тогда отметка об опьянении часто указывается лишь во втором е-больничном, а первичный ее не содержит", - говорится в сообщении.

В таком случае необходимо ориентироваться на номер страхового случая – оплате не подлежат все больничные, выданные в пределах одного страхового случая, даже если отметка об опьянении имеется только в одном из них.

Е-больничные становятся готовыми к уплате на восьмой день после даты своего закрытия, поэтому даже если отметка по опьянению появится только во втором больничном, комиссия сможет назначить пособие по первичному листу с учетом этой информации. В то же время, разработчики уже работают над применением отметки об опьянении ко всем е-больничным в пределах одного страхового случая.

В ФСС обратили внимание, что опьянение является частой причиной травм и приобретенных заболеваний.

"Среди работников, которые в состоянии опьянения приступают к работе, наблюдается высокий уровень смертельного травматизма. Даже невысокое содержание алкоголя в крови, которое не имеет явных внешних признаков, вызывает уменьшение скорости двигательных реакций, снижает работоспособность и внимательность, ускоряет утомляемость", - отметили в Фонде.

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Автор: Ирина Погорелая