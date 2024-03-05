Эксперты по питанию для борьбы с ожирением рекомендуют есть сельдерей и яблоки.

Некоторые фрукты и овощи могут помочь людям похудеть и дольше чувствовать себя сытыми, пишет The Mirror со ссылкой на диетолога Анекву Годарт.

Лучшие овощи и фрукты для похудения

В частности, эксперты по питанию для борьбы с ожирением рекомендуют есть сельдерей и яблоки.

"Первым в моем списке фруктов и овощей для похудения стоит сельдерей. Его часто рекламируют из-за эффекта "отрицательных калорий". Это означает, что ваше тело может больше сжигать калорий, чем получать, переваривая его", - отметила специалист.

Отмечается, что антиоксиданты, которые содержатся в сельдерее, делают его противовоспалительным овощем и могут предотвратить рак.

Годарт также рекомендовала людям включать яблоки в свой рацион. В них много клетчатки, которая помогает людям дольше чувствовать себя сытыми, то есть контролировать свой аппетит и вес.

"Яблоки - еще один отличный вариант для тех, кто хочет похудеть, они богаты клетчаткой и пектинами, которые помогают регулировать усвоение жира организмом", - добавила диетолог.

Кроме того, Годарт рекомендовала употреблять ягоды для снижения веса: "В ягодах, таких как клубника, черника и малина, мало сахара, но много антиоксидантов и клетчатки, что делает их идеальными для удовлетворения тяги к сладкому при планировании похудения".

Напомним, ранее были названы 9 худших привычек, вызывающих жир на животе.

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