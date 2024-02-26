Свекла уменьшает воспаление, снижает кровяное давление, и, возможно, даже лечит рак.

Благодаря своему вкусу и красивому цвету свекла станет желанным дополнением к любому блюду. Она недорогая, универсальная, сытная и полезная для здоровья.

Как пишет today.com, свекла богата антиоксидантами, клетчаткой и множеством витаминов и минералов. Исследования показали, что она уменьшает воспаление, снижает кровяное давление, и, возможно, даже лечит рак.

Свекла - польза для здоровья

Отмечается, что данный овощ не только богат клетчаткой, но также содержит кальций, витамин С, железо, калий и магний. Кроме того, свекла содержат два специальных соединения, борющихся с воспалениями: нитраты и беталианы.

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В обзоре журнала Food Science & Nutrition за 2021 год обсуждалась положительная роль пищевых нитратов в контроле артериального давления. А анализ семи исследований показал, что нитрат из свекольного сока снижает систолическое артериальное давление у людей с гипертонией. Другими словами, свекольный сок - эффективный и доступный способ повысить уровень артериального давления.

Интересно, что антиоксидантное действие свеклы может также помочь в лечении раковых опухолей. Некоторые исследования свидетельствуют, что сочетание специальных лекарственных средств со свекольным соком смягчает повреждение сердца и повышает эффективность препарата.

Свекла - несет ли вред для здоровья

В публикации указывается, что серьезных недостатков в употреблении в пищу свеклы нет. В целом это здоровая пища, приносящая пользу.

Вместе с тем известно, что свекла богата природными растительными соединениями, называемыми оксалатами. По данным Национального фонда почек, употребление свеклы может быть фактором развития некоторых типов камней в почках. Однако это актуально только для людей, склонных к образованию камней.

Напомним, ранее диетологи развеяли 5 популярных мифов о питании.

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