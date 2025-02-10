Даже если .вы знаете, что вам следует двигаться дальше, вы можете "вернуться бумерангом" обратно к бывшему прошлому

Частно, несмотря на то, что вы знаете логические причины разрыва отношений, вместо того, чтобы отпустить, тянетесь к телефону, или, что еще хуже, отправляете то самое печально известное сообщение "Привет, как дела?".

Как объяснил американский психолог Марк Трэверс, это явление, когда вы продолжаете тянуться обратно к бывшему, даже когда знаете, что это не в ваших интересах, известно как "эффект бумеранга", пишет Forbes.

Специалист назвал две основные причины, по которым некоторые люди с большей вероятностью испытывают эффект бумеранга после разрыва.

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1. Вы верите, что вам "суждено быть"

В основе эффекта бумеранга лежит убеждение, что отношениям "суждено" быть успешными. Это так называемые убеждения о судьбе - идея о том, что отношения предопределены, что родственные души существуют и что когда вы находите "того самого", это должно быть легко и надолго.

Люди с таким убеждением склонны идеализировать отношения, делая поспешные суждения на раннем этапе о том, является ли кто-то их идеальной парой. Убедившись, что партнер - это тот, кто им нужен, они начинают глубоко вкладываться в долговечность отношений, часто сопротивляясь любым признакам того, что, возможно, пришло время расстаться.

Такой образ мышления объясняет, почему некоторые люди больше страдают от расставания. Для них это не просто конец отношений, это похоже на смерть судьбы. Потеря касается не только человека; это крах будущего, которое, как они верили, было предначертано судьбой.

Даже когда они сталкиваются с явными причинами, по которым отношения следует завершить, их вера в то, что отношения "предназначены для того, чтобы быть", продолжает тянуть их назад. Эти убеждения связаны с высоким уровнем поведения контакта и отслеживания после отношений (PRCT). Это включает в себя постоянную проверку соцсетей экс-партнера, отправку случайных сообщений или поиск причин "случайно" столкнуться с ним. И тут речь не идет о тоске по человеку как таковому, а о том, чтобы сохранять веру в то, что отношения на самом деле не закончились.

Напротив, люди с сильными "убеждениями в росте" рассматривают отношения как динамичные. Они считают, что любовь не просто появляется - она строится через усилия, общение и совместное преодоление трудностей. Хотя они могут глубоко сожалеть о разрыве, они менее склонны к PRCT поведению, потому что понимают, что не все отношения бывают успешными.

2. Вы верите, что ваш бывший был "тем самым"

Это идея о том, что ваш бывший был идеальной парой для вас. Когда вы верите, что кто-то был вашим идеальным партнером, становится невероятно трудно принять, что отношения закончились.

Люди с сильными убеждениями о судьбе, которые также считали своего бывшего идеально подходящим, были наиболее склонны к поведению PRCT. Дело не только в том, что они верили в родственные души; они верили, что уже нашли свою. Такое сочетание создает мощный психологический коктейль - разрыв ощущается не просто как потеря, а как ошибка, которую нужно исправить.

Это убеждение может привести к настойчивым попыткам восстановить контакт, даже если отношения закончились по серьезным причинам. Люди могут романтизировать прошлое, помня только яркие моменты, при этом преуменьшая конфликты и несовместимости.

Они даже могут убедить себя, что отношения рухнули из-за внешних обстоятельств, а не проблем между партнерами, подпитывая надежду, что все может наладиться, если они просто попробуют еще раз.

Трэверс объяснил, что люди, которые верят в судьбоносность отношений и "того самого человека", гораздо менее склонны "отпускать" и, таким образом, будут мотивированы заниматься PRCT.

Как справиться с "эффектом бумеранга"

Психолог отметил, что понимание того, почему вас тянет обратно к бывшему, - это первый шаг к выздоровлению. Трэверс отметил, что если вы узнаете себя в этих моделях, то есть несколько стратегий, которые помогут вам двигаться вперед.

Бросьте вызов своим убеждениям. Подумайте об истоках и последствиях своих убеждений о любви и отношениях. Подумайте, как это убеждение может влиять на ваше поведение.

Переосмыслите отношения. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, что было утрачено, подумайте о том, чему вы научились из этого опыта. Мышление, ориентированное на рост, может помочь вам сменить точку зрения с "Я потерял свою вторую половинку" на "Я вырос из этих отношений".

Установите границы. Сократите или исключите контакт с бывшим, по крайней мере временно. Это касается и соцсетей - отключите или отпишитесь, чтобы дать себе эмоциональное пространство, необходимое для исцеления.

Сосредоточьтесь на настоящем. Займитесь деятельностью, которая приносит вам радость и удовлетворение вне контекста отношений. Восстановите свои хобби, связи с друзьями, которые могли отойти на второй план во время отношений.

Психолог отметил, что расставания никогда не бывают легкими, и эмоциональное желание вернуться к привычной связи может быть непреодолимым. Однако понимание действующих психологических сил может дать возможность делать выбор, который поддержит ваше долгосрочное благополучие, вместо того чтобы поддаваться текущему горю. "Помните... иногда наибольший рост происходит, когда вы отпускаете", - подчеркнул психолог.

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