Эксперты отметили, что далеко не всегда в развале отношений виновата женщина.

Эксперты выделили несколько наиболее распространенных причин, по которым мужчина бросает женщину и разрывает с ней отношения.

Они назвали шесть честных причин, по которым мужчины обычно бросают женщин, пишет Yourtango.

1. Он боится обязательств

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Страх перед обязательствами — одна из наиболее распространенных причин, по которым мужчины отказываются от отношений. Они часто чувствуют давление, из-за которого дают обещания, которые не в состоянии выполнить.

Если мужчина чувствует, что женщина хочет обязательств, а он не готов, то это воспринимается им как ловушка. Чувствовать себя запертым в отношениях, которые могут потерять привлекательность, слишком страшно.

Мужчины, которые рассматривают обязательства как ловушку, возможно, не смогут состоять в долгосрочных отношениях.

2. Не хватает готовности к долгосрочным отношениям

Многие люди чувствуют себя неспособными поддерживать постоянные отношения, потому что они не чувствуют себя достаточно мудрыми или опытными, чтобы обещать будущее, которое они не могут предвидеть. Они не знают себя достаточно глубоко, чтобы предсказать, чего они могут захотеть когда-нибудь, и не готовы прекратить изучение других альтернатив, которые могут оказаться лучше.

Эта неспособность и нежелание предвидеть, что может произойти, естественны для молодых людей, но мужчины постарше также могут чувствовать себя неспособными предсказать, кем они еще могут стать. Выбор в пользу удовольствий, жизни, полной приключений, постоянных открытий или наслаждения новыми женщинами не является неправильным и не обязательно незрелым.

3. Хочет вернуться к незавершенным отношениям

Вполне возможно любить более одного человека одновременно. Многие мужчины завершают отношения, даже если у них все еще есть сильные чувства к женщине, чтобы посвятить себя новому партнеру. Они оправдывают уход тем, что было слишком много проблем или они чувствовали себя неудовлетворенными.

По прошествии времени партнер в новых отношениях начинает сталкиваться с новым комплексом проблем и сравнивать отношения, которые он закончил с нынешними. Это приводит к тому, что воспоминания наполняют сознание, и важность нынешних отношений снижается. Желание вернуться к старой любви усиливается, и нынешние отношения становятся жертвой.

4. Не верит в успешные долгосрочные отношения

Когда люди позволяют своему прошлому опыту определять их будущие варианты, им нравятся романтические фазы новых отношений, но они легко разочаровываются, когда период страсти проходит. Вместо того, чтобы принять последующее возникшее состояние более глубокой дружбы и преданности, они начинают сосредотачиваться на том, что идет не так.

Если они ищут проблемы, они их найдут и сочтут, что они неустранимы. Их внутренний голос скажет им, что все отношения в конечном итоге обречены.

5. Предпочитает выбирать простое, а не сложное

Длительные и успешные отношения требуют работы, и партнеры в них не уклоняются от этого обязательства. Они знают, чтоблагополуче зависит от продолжения глубокой заботы друг о друге и об отношениях.

Когда мужчины не понимают этого основного принципа или не готовы прикладывать усилия, они часто выбирают партнеров, которые не требуют от них многого. Отношения не требуют многого, но и не предлагают многого в долгосрочной перспективе.

Скука часто является результатом слишком легких и слишком предсказуемых отношений, возможно, поэтому мужчина и уходит. Все люди стремятся к безопасности, но им также нужны новизна и вызовы. Когда ищущие отношений выбирают легкий путь, они рискуют оказаться вовлеченными в отношения, которые перестанут привлекать их внимание.

По мере того, как скука увеличивается, многие партнеры будут искать новизны и волнений на стороне. Пара начинает уделять отношениям меньше времени и сил, а расстояние между ними увеличивается.

6. Не хватает навыков, чтобы превратить романтические чувства в более глубокую любовь

Когда любовь нова, она часто бывает невероятно сильной и волшебно соблазнительной. Новые любовники зачарованы — восхищены и захвачены опытом друг друга. Они отодвигают все остальные дела на второй план, предлагая все свои ресурсы в первую очередь друг другу.

Люди, которые не овладели навыками трансформации своих романтических чувств в глубокую любовь, останавливаются, когда часть любви и страсти в отношениях естественным образом ослабевает.

Когда они больше не очарованы и не вовлечены в соблазнительный процесс новой связи, они боятся, что никогда больше не испытают этих чувств.

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