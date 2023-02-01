Поисковые группы буквально нашли иголку в стоге сена, говорят местные власти.

В Австралии найдена радиоактивная капсула, упавшая с грузовика во время транспортировки. Потеря капсулы, излучающей изотоп цезий-137, спровоцировала тревогу и масштабные поиски.

Капсулу нашли примерно в двух метрах от обочины дороги. Министр аварийно-спасательных служб Западной Австралии сообщил Стивен Доусон назвал это "выдающимся результатом", пишет Sky News.

"Если учесть масштаб области исследования, то обнаружение этого объекта было монументальной задачей, поисковые группы буквально нашли иголку в стоге сена", – сказал он.

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Капсула размером 6 мм на 8 мм могла выпасть на любом участке пути самосвала, протяженность которого – 1400 километров.

Весь этот маршрут поисковая группа повторила с использованием систем радиационного сканирования. Капсула была обнаружена, когда автомобиль со сканирующим оборудованием уловил радиацию, проезжая мимо на скорости около 70 км/ч.

Главный санитарный врач Западной Австралии Эндрю Робертсон отметил, что, к счастью, опасный предмет был обнаружен далеко от людей и маловероятно, что кто-то подвергся воздействию радиации. Военные должны были доставить капсулу в безопасное место в городе Перте на западе Австралии после проверки.

Исчезновение радиоактивной капсулы в Австралии - как это произошло

В конце января стало известно, что при транспортировке с места добычи полезных ископаемых в Австралии была утеряна радиоактивная капсула. Капсула принадлежит горнодобывающей компании Rio Tinto и является частью датчика, используемого для измерения плотности железной руды.

Главный санитарный врач предупреждал местных жителей о потенциальном вреде для здоровья, поскольку крошечная капсула излучает "изрядное количество радиации", равное естественному облучению, которому человек подвергается в течение года. Любой, кто обнаружит что-то похожее на крошечную капсулу, должен был сообщить об этом и держаться от нее на расстоянии не менее пяти метров.

Компания-владелец капсулы Rio Tinto извинилась за "очень тревожный" инцидент и заявила, что начала собственное расследование. Власти Австралии также проводят расследование. В настоящее время считается, что капсула выпала с карьерного самосвала из-за того, что винты и болты открутились из-за вибрации во время транспортировки.

Примечательно, что австралийскими законами за такие инциденты предусмотрено крайне скромное наказание. В соответствии с законами 1975 года штраф за неправильное обращение с радиоактивными веществами составляет только 1000 австралийских долларов (700 долларов США).

"Эта цифра смехотворно низкая. Но я подозреваю, что это смехотворно мало, потому что люди не думали, что такой предмет можно потерять", – сказал премьер-министр Энтони Альбанезе.

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