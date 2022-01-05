Покупательница магазина настолько хотела мороженого, что предстала перед продавцом в нижнем белье.

В Аргентине женщина предприняла попытку обхитрить карантинные ограничения в магазинах. Она разделась до белья и зашла в магазин едва ли не голой, так как сняла с себя платье и использовала его вместо маски.

Об этом сообщает DailyMail.

Так, жительница Аргентины сильно хотела купить мороженое, но не учла, что она не сможет получить желаемое без соблюдения карантинных норм. Так как маски при ней не было, она решила пойти на крайние меры.

Женщина сняла с себя платье и повязала его на лицо, будто маску. Оставшись в одном лишь нижнем белье, она невозмутимо зашла внутрь магазина и стала в очередь. Другие покупатели, как можно заметить на видео, были более чем удивлены.

Фокус с переодеванием, а точнее с раздеванием, не удался. Женщине отказали в обслуживании и она была вынуждена уйти без мороженого. По данным издания, эпатажная покупательница была в компании 11 друзей, которые также не позаботились о наличии масок.

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