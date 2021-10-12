Пьяный мужчина незаконно проник в чужой дом и просто унул на кровати.

На Тернопольщине пьяный мужчина незаконно проник в чужой дом и заснул на кровати.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, неизвестного, который спал в его доме, обнаружил житель села Ястребово Козовской громады. Мужчина сразу вызвал полицию.

Приехав на место происшествия, полицейские установили, что в чужой дом незаконно проник житель соседнего села Городище, 1983 года рождения. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник заснул на чужой кровати.

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По данным полиции, мужчина уже ранее имел проблемы с законом из-за кражи скутера.

Сведения по факту нарушения неприкосновенности жилья внесены в Единый реестр досудебных расследований (ч. 1 ст. 162 Уголовного кодекса).

Задержанному грозит ограничение свободы на срок до трех лет.

Как писал УНИАН, курьезный случай произошел в Ривненской области. Пьяный житель села похитил у соседа грузовик с картошкой и гонял на нем по селу ради забавы.

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Автор: Григорий Бондарь