В Ривненской области из кранов жителей поселка Заречное полилась белая вода с пеной и пузырями.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Люди удивлялись, снимали и выкладывали видео в соцсети, спрашивая: почему вода имеет сильный запах средств для мытья. Некоторые в комментариях шутили, что надо быстро мыть посуду и включать стиралку, чтобы сэкономить на порошке.
Люди предполагают, что это водоканал случайно промыл сети не той жидкостью. Пока же носят воду из скважин и колодцев.
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