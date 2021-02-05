По неизвестным причинам в одном селе в Ривненской области из кранов потекла вода с запахом моющих средств.

В Ривненской области из кранов жителей поселка Заречное полилась белая вода с пеной и пузырями.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Люди удивлялись, снимали и выкладывали видео в соцсети, спрашивая: почему вода имеет сильный запах средств для мытья. Некоторые в комментариях шутили, что надо быстро мыть посуду и включать стиралку, чтобы сэкономить на порошке.

Люди предполагают, что это водоканал случайно промыл сети не той жидкостью. Пока же носят воду из скважин и колодцев.

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Автор: УНИАН