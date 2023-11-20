Для начала нужно выбрать правильные специи для маринада, которые улучшат вкус продукта.

Руководитель мясного бизнеса Джордан Хенли дал важные советы по приготовлению белковой пищи. По его словам, в первую очередь надо определиться, какой кусок мяса вы покупаете.

"Обратите внимание на такие куски, как голова, голень, грудинка и короткие ребра, которые могут стать невероятно нежными, если правильно их приготовить", - цитирует Хенли Express.

Одним из самых полезных способов приготовления продукта является маринование. Оно не только способствует размягчению мяса, но и придает ему вкус.

Видео дня

"Используйте кислые ингредиенты, такие как уксус, лимонный сок или йогурт, вместе с травами, специями и маслом, чтобы создать ароматный маринад. Пусть мясо маринуется несколько часов или ночь в холодильнике", - отметил мужчина.

Для приготовления более дешевого и жесткого мяса Хенли рекомендует придерживаться низких температур и никуда не торопиться.

"Более дешевые детали часто имеют больше соединительной ткани, которая может быть жесткой. Методы медленного приготовления, такие как тушение или использование мультиварки, могут разрушить эти ткани, сделав мясо нежным и ароматным. Ключевым моментом является низкое и медленное приготовление пищи при более низкой температуре в течение длительного времени", - пояснил мясник.

Он также является поклонником приготовления под давлением, которое Хенли назвал "отличным инструментом" для более быстрого размягчения твердых кусков мяса.

"Использование пара и давления для расщепления волокон мяса приводит к мягкости мяса. Оно идеально подходит для рагу и жаркого. При жарке или медленном приготовлении добавьте немного жидкости в сосуд. Это может быть бульон, вино или даже просто вода. Это помогает сохранить мясо влажным и мягким во время приготовления", - рекомендует мужчина.

Кроме того, Хенли рекомендует дать мясу отдохнуть и правильно нарезать для лучшего вкуса.

"После приготовления важно дать мясу постоять несколько минут, прежде чем нарезать его. Это позволяет соку перераспределять, делая мясо более нежным и ароматным. Нарежьте мясо на волокна, чтобы сократить мышечные волокна, что также может повысить нежность"., - подытожил он.

Другие советы по еде

Ученые недавно обнаружили, что произойдет с вашим телом, если вы ешьте бекон.

Знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи поделился своими секретами приготовления идеального стейка. Кулинар показал, как каждый раз получать вкусное мясо.

Вас также могут заинтересовать новости: