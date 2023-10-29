По мнению ученых, вопрос требует более тщательного изучения.

Ученые из Медицинского колледжа Бэйлора (США) провели новое исследование и пришли к выводу, что красное мясо, возможно, не такое уж и вредное.

Чтобы изучить эту тему, исследовательская группа проанализировала перекрестные данные, охватывающие примерно 4000 пожилых людей, пишет Study Finds.

"Роль диеты, включая красное мясо, на воспаление и риск заболеваний не изучена должным образом. Это может привести к рекомендациям общественного здравоохранения, не основанным на убедительных доказательствах. Наша команда попыталась более внимательно изучить ситуацию, используя данные о метаболитах в крови, которые могут обеспечить более прямую связь между диетой и здоровьем", - говорит доцент кафедры, доктор Алексис Вуд.

В ходе исследования ученые пришли к выводу, что употребление необработанного и обработанного красного мяса (говядины, свинины или баранины) не связано напрямую с какими-либо маркерами воспаления. Они предполагают, что не красное мясо, а вес тела человека может быть настоящей движущей силой усиления системного воспаления.

"Мы достигли стадии, когда необходимы дополнительные исследования, прежде чем мы сможем дать рекомендации по ограничению потребления красного мяса для уменьшения воспаления… Красное мясо популярно, доступно и вкусно, и его место в нашем рационе имеет глубокие культурные корни. Учитывая это, рекомендации по сокращению потребления должны быть подкреплены убедительными научными данными, которых пока не существует", - заявил Алексис Вуд.

Красное мясо - другое исследование

Как ранее писал УНИАН, ученые из Гарвардского университета пришли к выводу, что употребление более одной порции красного мяса в неделю может увеличить риск развития диабета 2 типа. При этом опасность усиливается с каждой дополнительной еженедельной порцией.

Ученые также обнаружили, что риск можно снизить, заменив красное мясо растительными источниками белка.

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