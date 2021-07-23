На заднем стекле машины была размещена надпись - "Мы за Путина не голосовали, не трогайте тачку".

Под Киевом заметили Mercedes на московских номерах с "обращением" к украинцам, в котором владелец транспортного средства просит не трогать его автомобиль.

Соответствующее фото на своей странице в социальной сети Facebook разместил Евгений Муджири.

На заднем стекле машины была размещена надпись - "Мы за Путина не голосовали, не трогайте тачку".

"Автомобили вне политики! Прислали фото из Броваров", – говорится в подписи к снимку.

Пользователи социальной сети с юмором отнеслись к такой надписи на автомобиле: "Вместо иконки", "Написали бы: "Крым - ваш и все ок было бы", "+10 к защите", "Удачи", "А за кого голосовали?", "Им надо было на украинском языке написать".

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Автор: Денис Прядко