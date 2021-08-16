В настоящее время правоохранительные органы пытаются установить личность прошлого владельца холодильника.

Житель Южной Кореи нашел 95 тысяч долларов в подержанном холодильнике, который приобрел через интернет-магазин.

Об этом сообщает портал Mothership.

Во время его мытья он нашел 2200 купюр на сумму 110 миллионов вон, что составляет около 95 тысяч долларов.

После этого кореец обратился в полицию. В настоящее время правоохранительные органы пытаются установить личность прошлого владельца холодильника.

Если в течение шести месяцев предыдущий владелец не объявится, то мужчина, нашедший деньги, сможет забрать их себе. При этом ему необходимо будет заплатить налог в размере 22 процентов от стоимости найденных денег. В противном случае он должен вернуть 95 тысяч долларов.

Читайте такжеВ Англии в библиотеку вернули книгу, которую взяли почитать 300 лет назад

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Денис Прядко