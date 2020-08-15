В Англии мужчина годами симулировал рак из-за страха потерять возлюбленную (фото)
В английском городе Ситтингбурн, графства Кент, отец троих детей Кевин Бевис несколько лет притворялся, что болен раком из-за нежелания расставаться с возлюбленной.
В 2016 году, когда ему было 34 года, он познакомился в Facebook с 46-летней Карен Грегори. Вскоре они начали встречаться, сообщает издание Daily Mail.
Через три месяца Грегори решила с ним порвать из-за его сексуальных пристрастий: Бевис оказался свингером. Тот начал умолять женщину не уходить и утверждал, что никогда не заставит что-то делать против ее воли.
В мае 2017 года мужчина заявил, что у него рак желудка, Грегори поверила. Для правдоподобности, Бевис соврал о болезни даже своим родителям. Со временем состояние мужчины якобы ухудшалось. Он сказал, что ему осталось жить около двух лет.
Несмотря на претензии к их отношениям, женщина не смогла бросить смертельно больного человека. Грегори пыталась скрасить его последние дни, организовывая особенные впечатления и вечера.
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Бевис просил отвозить его в больницу на химиотерапию и каждый день принимал по 20 таблеток витаминов, выдавая их за лекарства. Ссылаясь на свой диагноз, отказывался готовить дома еду. Просил Грегори помогать ему гулять в саду, поскольку сам он слишком слаб. Грегори было так жаль возлюбленного, что в конце концов она согласилась исполнить сексуальные фантазии умирающего и вступила в связь с тремя другими мужчинами.
Друзья женщины помогали Бевису деньгами на лечение. Сам мужчина часто поднимал на нее руку, списывая свою агрессию на побочные действия лекарств.
В декабре 2019 года женщина решила обратиться в полицию, чтобы узнать о прошлом партнера. Там изучили медкарту мужчины и выяснили, что он симулировал болезнь. Бевиса арестовали на следующий день.
Англичанина приговорили к 18 месяцам заключения и запретили приближаться к Грегори на пять лет. Женщина признается, что даже после окончания этой истории, ей до сих пор снятся кошмары и ей нужна помощь психотерапевта.
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