Шоколад - это полезно, если знать, какой выбирать, уверены гуру кулинарии и ученые. Многочисленные исследования показывают, что следует обращать внимание на шоколадные сладости, в которых есть флавоноиды.
Но что это такое и как разобраться, когда уже стоишь в магазине, а вокруг разнообразие конфет? Подробнее о пользе шоколада и его "правильном" разобрался The Wall Street Journal.
Отмечается, что в шоколадном мире "Вилли Вонка" следует есть экстра-черный шоколад. Именно он богат на упомянутые флавоноиды - соединения-антиоксиданты, которые защищают клетки от вредного действия свободных радикалов, повышающих риск развития рака, болезней сердца и других заболеваний. Значительное количество флавоноидов содержится в какао-бобах, которые, собственно, и являются главным ингредиентом натурального шоколада. Подробнее их важность для нашего тела описал в своем обзоре Healthline. Также исследование COcoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study (COSMOS) в своих выводах утверждает, что регулярное употребление флавоноидов может снизить риск смерти.
Поэтому, если отдавать предпочтение более "молочным" сладостям, это принесет разве что удовольствие, а не пользу. WSJ утверждает, что подавляющее количество любимых шоколадных конфет - это скорее "неправильный шоколад", перенасыщенный сахаром, вредными маслами и так далее. Злоупотребление таким продуктом способно привести к изжоге и различным видам расстройства желудка.
Специалист в области питания, автор книги "Это ваш мозг о еде: незаменимое руководство по удивительным продуктам, которые борются с депрессией и тревогой" Ума Найду соглашается с утверждением, что польза шоколада зависит от того, какой продукт вы в конечном итоге даете своему телу.
"Батончик - это не то же самое, что и квадратик очень темного натурального шоколада. Черный шоколад в умеренных количествах может быть полезным дополнением к ежедневному рациону", - заявила она.
Доцент кафедры внутренней медицины Университета Аквилы в Сант-Омеро (Италия) Давид Грасси также отмечает, что есть существенная разница между настоящим какао и тем шоколадом, который предлагает нам пищевая индустрия. Поэтому следует знать, как отличать "достойный" шоколад от продукта который "ничего нам не даст".
Профессор эпидемиологии и диетологии Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана Эрик Римм говорит, что следует обращать внимание на цвет шоколада. Чем он темнее, тем большая вероятность, что в нем больший процент какао.
"В молочном шоколаде меньше темного шоколада, а в белом шоколаде его вообще нет", - предупредил он.
Главные советы по выбору черного шоколада
- Присматривайтесь к шоколаду с 70% какао и больше. Обычно эта информация указана на этикетке продукта. Некоторые эксперты считают, что лучше всего выбирать для себя шоколад 85%. Большинство людей не смогут съесть целую плитку такого шоколада за раз (в отличие от молочного и белого шоколада, поскольку они слаще), но пользы от него будет гораздо больше.
- Имейте в виду, что на этикетках не указана точная концентрация флавоноидов. Но чем темнее шоколад, тем больше в нем этого антиоксиданта.
- Подумайте о том, чтобы съесть хотя бы один кусочек темного шоколада (около одной унции) через день. Некоторые эксперты рекомендуют съедать от одного до двух квадратиков каждый день.
- Ограничьте количество молочного и белого шоколада в рационе. "Думайте о белом шоколаде как о белом хлебе", - говорит зарегистрированный диетолог и менеджер по медицинскому образованию в UC Davis Health Кэти Деймеке.
- Беременным женщинам и маленьким детям лучше употреблять шоколад по рекомендациям врачей, предостерегают специалисты.
- Если для вас важно знать, как именно собирали какао, чтобы сделать для вас шоколад, ищите сертификаты Fair Trade, Rainforest Alliance или UTZ. Они обычно указываются на этикетке, пояснил WSJ.
- Не забывайте, что шоколад - это радостный перекус, который можно сделать полезным. Но кусок экстра-шоколада - это ни в коем случае не главный прием пищи. На завтрак, обед и ужин вы должны приготовить себе тарелку, богатую белком, углеводами, клетчаткой и многим другим.
Помните, что ваша ежедневная задача - дать организму достаточно аминокислот для его развития и основных функций, предупреждают диетологи.
Эксперт рассказал о вредных жирах в шоколаде
Директор Northwestern Medicine Immediate Care Синдху Адерсон недавно рассказала WGN Radio, насколько вредны жиры, содержащиеся в шоколаде. Специалист акцентировала, что именно в черном шоколаде этих соединений гораздо меньше и дала свои рекомендации по выбору сладкого.
В то же время US Davis Health заявил, что шоколад с содержанием какао от 70% до 80% - является самым полезным для здоровья.