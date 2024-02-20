Ученые говорят - важно выбирать шоколад, в котором есть флавоноиды. Но как разобраться среди многообразия сладкого в магазине?

Шоколад - это полезно, если знать, какой выбирать, уверены гуру кулинарии и ученые. Многочисленные исследования показывают, что следует обращать внимание на шоколадные сладости, в которых есть флавоноиды.

Но что это такое и как разобраться, когда уже стоишь в магазине, а вокруг разнообразие конфет? Подробнее о пользе шоколада и его "правильном" разобрался The Wall Street Journal.

Отмечается, что в шоколадном мире "Вилли Вонка" следует есть экстра-черный шоколад. Именно он богат на упомянутые флавоноиды - соединения-антиоксиданты, которые защищают клетки от вредного действия свободных радикалов, повышающих риск развития рака, болезней сердца и других заболеваний. Значительное количество флавоноидов содержится в какао-бобах, которые, собственно, и являются главным ингредиентом натурального шоколада. Подробнее их важность для нашего тела описал в своем обзоре Healthline. Также исследование COcoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study (COSMOS) в своих выводах утверждает, что регулярное употребление флавоноидов может снизить риск смерти.

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Поэтому, если отдавать предпочтение более "молочным" сладостям, это принесет разве что удовольствие, а не пользу. WSJ утверждает, что подавляющее количество любимых шоколадных конфет - это скорее "неправильный шоколад", перенасыщенный сахаром, вредными маслами и так далее. Злоупотребление таким продуктом способно привести к изжоге и различным видам расстройства желудка.

Специалист в области питания, автор книги "Это ваш мозг о еде: незаменимое руководство по удивительным продуктам, которые борются с депрессией и тревогой" Ума Найду соглашается с утверждением, что польза шоколада зависит от того, какой продукт вы в конечном итоге даете своему телу.

"Батончик - это не то же самое, что и квадратик очень темного натурального шоколада. Черный шоколад в умеренных количествах может быть полезным дополнением к ежедневному рациону", - заявила она.

Доцент кафедры внутренней медицины Университета Аквилы в Сант-Омеро (Италия) Давид Грасси также отмечает, что есть существенная разница между настоящим какао и тем шоколадом, который предлагает нам пищевая индустрия. Поэтому следует знать, как отличать "достойный" шоколад от продукта который "ничего нам не даст".

Профессор эпидемиологии и диетологии Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана Эрик Римм говорит, что следует обращать внимание на цвет шоколада. Чем он темнее, тем большая вероятность, что в нем больший процент какао.

"В молочном шоколаде меньше темного шоколада, а в белом шоколаде его вообще нет", - предупредил он.

Главные советы по выбору черного шоколада

Присматривайтесь к шоколаду с 70% какао и больше. Обычно эта информация указана на этикетке продукта. Некоторые эксперты считают, что лучше всего выбирать для себя шоколад 85%. Большинство людей не смогут съесть целую плитку такого шоколада за раз (в отличие от молочного и белого шоколада, поскольку они слаще), но пользы от него будет гораздо больше. Имейте в виду, что на этикетках не указана точная концентрация флавоноидов. Но чем темнее шоколад, тем больше в нем этого антиоксиданта. Подумайте о том, чтобы съесть хотя бы один кусочек темного шоколада (около одной унции) через день. Некоторые эксперты рекомендуют съедать от одного до двух квадратиков каждый день. Ограничьте количество молочного и белого шоколада в рационе. "Думайте о белом шоколаде как о белом хлебе", - говорит зарегистрированный диетолог и менеджер по медицинскому образованию в UC Davis Health Кэти Деймеке. Беременным женщинам и маленьким детям лучше употреблять шоколад по рекомендациям врачей, предостерегают специалисты. Если для вас важно знать, как именно собирали какао, чтобы сделать для вас шоколад, ищите сертификаты Fair Trade, Rainforest Alliance или UTZ. Они обычно указываются на этикетке, пояснил WSJ. Не забывайте, что шоколад - это радостный перекус, который можно сделать полезным. Но кусок экстра-шоколада - это ни в коем случае не главный прием пищи. На завтрак, обед и ужин вы должны приготовить себе тарелку, богатую белком, углеводами, клетчаткой и многим другим.

Помните, что ваша ежедневная задача - дать организму достаточно аминокислот для его развития и основных функций, предупреждают диетологи.

Эксперт рассказал о вредных жирах в шоколаде

Директор Northwestern Medicine Immediate Care Синдху Адерсон недавно рассказала WGN Radio, насколько вредны жиры, содержащиеся в шоколаде. Специалист акцентировала, что именно в черном шоколаде этих соединений гораздо меньше и дала свои рекомендации по выбору сладкого.

В то же время US Davis Health заявил, что шоколад с содержанием какао от 70% до 80% - является самым полезным для здоровья.

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