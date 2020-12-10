Внезапное появление ряда металлических монолитов в нескольких точках земного шара ранее спровоцировало резонанс в СМИ.

На Замковой горе в Киеве сегодня заметили новый «внеземной» обелиск, подобный тем, которые ранее появлялись в США, Румынии и Великобритании. Впрочем, источник его появления прозаичен - объект создали с целью рекламы.

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Как сообщает Big Kyiv, фото объекта на столичном Подоле утром начали публиковать в соцсетях. От своих иностранных аналогов обелиск отличается материалом – его поверхность не имеет такого блеска. Впрочем, скоро информацию о "монолите" подхватили СМИ.

Корреспондент, который осмотрел монолит, увидел на нем логотип украинской сети магазинов электроники с рекламой ее нового почтового оператора. Вероятно, компания таким образом решила использовать резонансную тему в свою пользу.

Внезапное появление ряда металлических монолитов в нескольких точках земного шара спровоцировало резонанс в СМИ и многочисленные обсуждения в соцсетях. Поклонники научной фантастики сравнивали их с загадочными внеземными монолитами, которые фигурировали в фильме «Космическая одиссея 2001» Стэнли Кубрика.

Впрочем, ответственность за появление монолитов взяла на себя американская арт-группа The Most Famous Artist. Теперь она предлагает всем желающим приобрести «внеземной» монолит за 45 тысяч долларов.

Загадочные монолиты: хроника событий

18 ноября металлический Монолит высотой около трех метров нашли в пустыне американского штата Юта. Через десять дней таинственный объект внезапно исчез, кто его убрал, было неясно.

В то же время подобную конструкцию нашли в городе Пятра-Нямц на севере Румынии. Обелиск появился на холме Батка-Доамней в месте археологических раскопок вблизи древней Петродавско-Дакийской крепости, а затем внезапно исчез.

Позже еще один странный столб обнаружили на вершине горы Пайн в городе Атаскадеро (Калифорния, США).

Такой же монолит с блестящей поверхностью высотой около трех метров обнаружили на британском острове Уайт.

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Автор: УНИАН