Художники предлагают всем желающим заказать создание подобного "монолита" за 45 тысяч долларов.

Ответственность за появление загадочных металлических обелисков, которые были обнаружены в США, Румынии и Великобритании, взяла на себя арт-группа The Most Famous Artist.

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Как сообщает Mashable, у себя в Instagram и на сайте группа опубликовала фото и улики, которые указывают на их причастность к созданию объектов. Когда подписчики спросили в Instagram, стоят ли они за обелисками, аккаунт дал утвердительный ответ.

Более того, на сайте Monoliths-as-a-service.com художники предлагают всем желающим заказать создание подобного "монолита" за 45 тысяч долларов.

Загадочные монолиты: что известно

18 ноября металлический монолит высотой около трех метров нашли в пустыне американского штата Юта. Через десять дней таинственный объект внезапно исчез, кто его убрал, неизвестно.

В то же время подобную конструкцию нашли в городе Пьятра-Нямц на севере Румынии. Обелиск появился на холме Батка-Доамней в месте археологических раскопок вблизи древней Петродавско-Дакийской крепости.

Позже еще один странный столб обнаружили на вершине горы Пайн в городе Атаскадеро (Калифорния, США).

Такой же монолит с блестящей поверхностью высотой около трех метров обнаружили на британском острове Уайт.

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Автор: Дмитрий Захаров