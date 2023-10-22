Автомеханик Скотти Килмер делится тройкой лучших автомобилей 2023 года, на которые стоит потратить деньги.

Механик с 56-летним стажем Скотти Килмер назвал три лучших автомобиля для покупки в 2023 году. В видео на своем канале YouTube-канале он подробно рассказал о каждом из этих автомобилей, и объяснил, почему имеет смысл вкладывать в них деньги.

В тройку лидеров по версии Килмера вошли:

Вы не удивитесь, увидев, что две из трех машин, которые он назвал, - это Toyota. Но что интересно, третий - грузовик Ford. Его выбор разбросан по трем различным сегментам и охватывает широкий ценовой диапазон, пишет Hotcars.

Toyota Corolla Hybrid 2023 года - отличный экономичный автомобиль

Первый автомобиль в списке Скотти - Toyota Corolla Hybrid 2023 года. По его словам, одна из главных причин, по которой ему нравится эта машина, заключается в том, что под ней стоит Toyota Prius. Гибридная Corolla нынешнего поколения разделяет двигатель и трансмиссию с Prius последнего поколения.

Так, под капотом у него 1,8-литровый бензиновый двигатель Аткинсона в паре с тремя электродвигателями. Суммарная выходная мощность составляет 134 л.с. с максимальным крутящим моментом 156 Нм. Двигатель подключается к автоматическому вариатору CVT, передавая мощность на передние колеса.

Скотти говорит, что это проверенная трансмиссия, и, скорее всего, она не вызовет никаких проблем, особенно если вы купите ее новой. А даже если проблемы возникнут, Toyota предлагает достойную гарантию на компоненты гибрида.

Помимо того, что это хорошо сконструированный двигатель Toyota, эта гибридная установка также обеспечивает отличную экономию топлива, отмечает Килмер. По данным Агентства США по охране окружающей среды (EPA), гибрид Corolla может расходовать в среднем 4,7 л/100 км.

Хотя владелец Corolla, показанной в видео, выбрал базовую модель LE, она все еще оснащена всеми необходимыми функциями и комплектом безопасности. Интерьер продуман до мелочей и имеет множество мест для хранения вещей.

Что касается технологий, в стандартную комплектацию он входит 8,0-дюймовый центральный экран с поддержкой беспроводной связи Android Auto и Apple CarPlay. Toyota Safety Sense входит в стандартную комплектацию этого Corolla Hybrid, поэтому он оснащен адаптивным круиз-контролем, распознаванием дорожных знаков и множеством других технологий помощи водителю.

Maverick 2023 года - пикап Ford с комфортной ездой

Второй автомобиль в списке Скотти - Ford Maverick 2023 года выпуска. Модель, которую он показывает в своем видео, - это Maverick XLT.

Ford предлагает Maverick с двумя вариантами двигателей - 2,0-литровым EcoBoost с турбонаддувом и 2,5-литровым четырехцилиндровым гибридом, работающим в паре с электродвигателем.

Скотти советует 2,0-литровый двигатель EcoBoost. Он выдает 250 л.с., что значительно выше, чем у 2,5-литрового гибридного агрегата, мощность которого составляет 191 л.с. Но это не основная причина, почему механик рекомендует негибридный вариант.

По его словам, владельцы грузовиков Ford обычно держат свои машины 10-15 лет и более. И хотя гибридный двигатель эффективен, в долгосрочной перспективе его ремонт может стоить кучу денег, так как запчасти стоят дорого.

Скотти говорит, что 2,0-литровый мотор EcoBoost - хорошо себя зарекомендовавший вариант. С ним легко работать по сравнению с 2,5-литровым двигателем Atkinson, которым оснащаются гибридные версии Maverick.

При этом, отказ от гибрида не означает, что у вас будут огромные счета за топливо на АЗС. EPA оценивает расход двигателей EcoBoost примерно в 10 литров на 100 км.

Еще одна причина, по которой Скотти нравится Maverick, - это его цельная конструкция. В отличие от традиционных пикапов, оснащенных шасси с лестничной рамой, Maverick построен как обычный автомобиль. Это означает, что он также ездит как обычный автомобиль и не такой резкий, как автомобиль с кузовом на раме.

Цельная конструкция не означает, что Maverick не может выполнять традиционные функции грузовика. Он все еще может перевозить в кузове 680 кг груза. А если вы выберете дополнительный пакет буксировки с двигателем с турбонаддувом, вы сможете буксировать за своим Maverick груз весом до 1800 кг.

Toyota 4Runner 2023 года - внедорожник старой школы

Последний автомобиль в списке Скотти - Toyota 4Runner 2023 года. Этот вариант скоро исчезнет, поскольку Toyota готовится представить новую версию этого внедорожника среднего размера. Но бренд выпустил 4040 экземпляров своих последних моделей - 4Runner 40th Anniversary Editions.

Как отмечает эксперт, эти авто довольно сложно найти совершенно новыми, и вам придется заплатить много, чтобы купить их подержанными, поскольку они очень хорошо сохраняют свою ценность.

Но потрясающая послепродажная ценность 4Runner - не единственная причина, по которой они нравятся Скотти. Под капотом этого внедорожника Toyota установлен атмосферный двигатель V6 старой школы, развивающий мощность 270 л.с. Он работает с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Скотти говорит, что именно простота этого внедорожника его действительно впечатляет. И хотя он не имеет гибридной установки, как современные пикапы и внедорожники Toyota, ему все равно удается обеспечить приличную экономию топлива.

Внутри 4Runner текущего поколения оснащен удобными в использовании и простыми элементами управления, которые Скотти очень ценит. Как он упоминает в видео, рамная конструкция 4Runenr означает, что его езда не так идеальна, как у цельного автомобиля. Но поездка никоим образом не доставляет дискомфорта.

Если вы купите 4Runner, вам, возможно, придется потратить немного больше на топливо. Но его очень высокая надежность означает, что вы сэкономите массу денег на обслуживании и ремонте.

Другие автомобильные новости

Как сообщал УНИАН, ранее Скотти Килмер сделал обзор автомобиля, который он назвал "самым ненавистным из когда-либо созданных". Он тестировал супермини Fiat 500, и предупредил, что экземпляры с автоматической коробкой передач имеют плохую репутацию в плане надежности.

В другом видео Скотти заявил, что Honda "является лучшим автомобильным брендом" по сравнению с Toyota, особенно когда речь идет о подержанных автомобилях и надежности.

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