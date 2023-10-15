Автомеханик занимается ремонтом автомобилей уже 56 лет и объясняет, почему он предпочитает одну японскую марку другой.

Оценки качества и награды авторитетных институтов важны для большинства автомобильных брендов. В этом отношении Toyota и Honda стремятся превзойти друг друга. Тем не менее, механики с многолетним опытом и современными знаниями также могут определить, какой бренд с их точки зрения лучше.

Так, механик с 56-летним стажем Скотти Килмер в одном из своих новых видео на Youtube заявляет, что Honda "является лучшим автомобильным брендом" по сравнению с Toyota, особенно когда речь идет о подержанных автомобилях и надежности.

Конечно, надежность автомобилей Toyota и Honda - не миф, пишет Hotcars. Существует бесчисленное множество примеров как Honda, так и Toyota, проехавших сотни тысяч километров, и которые до сих пор на ходу.

Автомобили Honda, по словам Скотти, хорошо сделаны и не требуют частого технического обслуживания или ремонта, что экономит владельцам до 10 тысяч долларов на расходах. Они также не страдают от отсутствия качественных запчастей.

В подтверждение своего утверждения Килмер продемонстрировал в своем видео авто Honda CR-V 2013 года выпуска. Она по-прежнему выглядит хорошо, а ее детали остались неповрежденными и работоспособными после 10 лет использования. На нем нет ржавчины, в отличие от других подобных автомобилей, у которых некоторые секции уже подверглись коррозии.

Этот CR-V не является внедорожником японского производства, а является японским продуктом, произведенным на производственных мощностях Honda в Огайо. Под капотом находится 2,4-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель i-VTEC, работающий в паре с пятиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Скотти подчеркивает важность регулярного технического обслуживания, поскольку даже у таких надежных автомобилей, как Honda или Toyota, могут возникнуть проблемы.

Нынешний владелец показанного CR-V, похоже, хорошо заботился о внедорожнике, о чем свидетельствует его отличное состояние как внутри, так и снаружи. По словам Скотти, нынешний владелец приобрел подержанный CR-V, и на данный момент внедорожник проехал почти 161 тысячу километров. На данный момент владелец поменял только масло и фильтр.

Тем не менее, во время обслуживания этого авто Скотти обнаружил неисправные свечи зажигания, хотя они, казалось, были в хорошем состоянии.

Даже если автомобиль надежен, как Honda или Toyota, Скотти Килмер рекомендует регулярно проводить техническое обслуживание, чтобы поддерживать его в отличном состоянии.

Как сообщал УНИАН, ранее Скотти Килмер сделал обзор того, что он назвал "самым ненавистным автомобилем из когда-либо созданных". В одном из своих видео он тестировал супермини Fiat 500, предупреждая, что экземпляры с автоматической коробкой передач имеют плохую репутацию в плане надежности.

Вас также могут заинтересовать новости: