Бренд Меган Маркл взлетел за час - вот ее главный совет успеха

Маркл признается, что учится секретам предпринимательской деятельности у успешных людей, но главный совет получила давно.

Меган Меган представила свой новый бизнес-проект - бренд товаров для дома и образа жизни As Ever. Компания уже привлекла внимание: первая партия товаров, включая чай, смеси для выпечки, фруктовую пасту и мед, была распродана менее чем за час. Самый дорогой продукт - цветочный мед с сотами за $28 - исчез с сайта за пять минут.

Чтобы дойти до этого, Меган прошла через немало изменений. Она продолжает учиться быть предпринимательницей и регулярно обращается за советами к опытным коллегам, в частности Серене Уильямс (Wyn Beauty), Уитни Вулф Герд (Bumble) и Вики Цай (Tatcha).

Как пишет Inc, лучший бизнес-совет Маркл получила давно, но до сих пор придерживается его в ежедневной работе:

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"Если на это нужно пять минут, сделайте это. Иначе вы заканчиваете свой день тем, что будете иметь длинный список дел, которые нужно сделать, вместо возможности справиться с ними в реальном времени".

Такой подход, по ее словам, не только повышает эффективность, но и позволяет быстрее принимать решения: "Это также поощряет вас доверять своей интуиции во многих решениях, которые можно принимать в режиме реального времени без лишних размышлений".

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