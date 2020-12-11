На загоне с ламами венки ручной работы провисели считанные минуты.

Ламы из лондонского зоопарка рискуют попасть в "черный список" Санты, потому что съели рождественские венки.

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Работники зверинца решили украсить его к празднику венками ручной работы. Создали венки из веточек и ягод растений, произрастающих на территории парка.

На загоне с ламами эта красота провисела считанные минуты - сначала лакомиться стал непослушный сын, а затем и его мама.

В прошлом году лама уже отличилась, когда съела ленту во время открытия специальной зоны для посетителей.

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Автор: УНИАН