Ламы из лондонского зоопарка рискуют попасть в "черный список" Санты, потому что съели рождественские венки.
Читайте такжеЛамы могут спасти человечество от COVID-19 - исследованиеОб этом идёт речь в сюжете ТСН.
Работники зверинца решили украсить его к празднику венками ручной работы. Создали венки из веточек и ягод растений, произрастающих на территории парка.
На загоне с ламами эта красота провисела считанные минуты - сначала лакомиться стал непослушный сын, а затем и его мама.
В прошлом году лама уже отличилась, когда съела ленту во время открытия специальной зоны для посетителей.
Вам может быть интересно
- В Таллиннском зоопарке шимпанзе помыла пол и окна в своем вольере (видео)
- Бэби-бум в киевском зоопарке: за год там родилось почти 90 животных (видео)
- У четырёх львов в зоопарке Барселоны обнаружили коронавирус
- В чилийском зоопарке показали красных панд (видео)
- Первый за 138 лет: в Токийском зоопарке появился слонёнок (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram