Во время опроса большинство жителей Киева выбрали первый вариант.

Известный учитель Украины и языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал, какое окончание правильное для существительных мужского рода в дательном падеже на украинском языке - "У" или "ОВІ".

"БатькУ или батькОВІ, синУ или синОВІ?" - спросил он.

Во время опроса большинство жителей Киева выбрали первый вариант. Однако, по словам Авраменко, оба варианта правильные: "Это грамматические синонимы".

"Бытует мнение, что нужно отдавать предпочтение окончанию "ОВІ" или "ЄВІ", потому что "У" якобы российское. Но нет. Это басни Глебова. Оба окончания наши, давние, украинские. Не надо разбазаривать языковые богатства, которые родом из седой древности", - отметил языковед.

При этом он дал дельный совет:

"Когда совпадает несколько существительных мужского рода в дательном падеже, то нужно по очереди использовать эти окончания".

Ранее Авраменко ответил на вопрос, как правильно: говорити по-українськи, говорити українською или говорити на українській мові.

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