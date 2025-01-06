Возможно порода собаки вам настолько понравится, что вы захотите завести себе домой друга.

Если вы увлекаетесь астрологией и любите собак, то вам будет интересно представить каждый знак Зодиака в виде породы собаки.

Так же, как и 12 знаков Зодиака, каждая порода воплощает определенные черты характера. И, возможно, вы найдете реальную схожесть "со своей породой", почувствуете ту же энергию и поэтому захотите завести себе собаку, пишет Love to Know.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен - Доберман

Доберман-пинчеры - воплощение породы собак Овна. Они обладают смелым, отважным, бесстрашным, напористым и готовым на все характером. Как и Овны, они известны своей внушительной внешностью "крутого парня", но как только вы узнаете их поближе, вы обнаружите, что под ними скрывается золотое сердце.

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Телец - Бассет-хаунд

Бассет-хаунд - это, несомненно, Телец среди собачьих пород. Как и Тельцы, это малоэнергичные собаки, основным занятием которых является вынюхивание. Они могут быть упрямыми и твердолобыми, но при этом терпеливыми, верными, спокойными, любящими и очаровательными. Бассет-хаунд не любит ничего лучше, чем долгий сон и миску вкусной еды.

Близнецы - Джек-рассел-терьер

Эти энергичные собаки бдительны, умны, любознательны и быстро учатся, как и Близнецы. Их тело и разум никогда не перестают работать, поэтому джек-рассел-терьеры могут быстро заскучать. Поэтому они всегда в движении, в поисках чего-то нового.

Рак - Ньюфаундленд

Нет ничего удивительного в том, что ньюфаундленд - является Раком среди знаков Зодиака. Их называют "собакой-няней", это нежные гиганты, любящие, милые и самые счастливые, когда они в семье. Они также могут быть защитниками, но в основном это ласковые пушистики, с добродушным нравом, как и люди под этим знаком.

Кроме того, они преданы детям.

Лев - золотистый ретривер

Их красивая золотистая шерсть придает им царственный вид, подобно льву, который является символом Льва. Как и Лев, золотистый ретривер любит быть в центре внимания, что не составляет труда для этих очаровательных щенков. Ретриверы - любящие, общительные и ласковые любимцы людей, игривые и нежные с детьми.

Дева - Бладхаунд

Как и люди с солнечным знаком Девы, бладхаунды трудолюбивы и не отступают от поставленных задач. Идя по запаху, они увлекаются и становятся целеустремленными, чтобы отследить то, что они преследуют.

Кроме того, использование бладхаунда в поисково-спасательных операциях перекликается с потребностью Девы служить другим.

Весы - Пудель

Эти собаки очень умны, общительны и готовы ко всему, что идеально соответствует характеру Весов. Они также умны, "экстравертны" и увлекательны; пудели ненавидят одиночество и любят находиться в компании людей. Кроме того, они обожают, когда за ними ухаживают.

Скорпион - Питбультерьер

Как и представители знака Скорпиона, питбули упрямы, упорны, бесстрашны, мужественны и готовы продолжать начатое дело, даже столкнувшись с трудностями.

Что представители этого знака Зодиака, что представители этой породы собак производят впечатление самоуверенных и жестких, но, заглянув в их проникновенные глаза, вы поймете, что это не так.

Стрелец - Сибирский хаски

Общительность у Стрельцов в крови. Хаски, как и Стрельцы, стремятся к активным действиям и приключениям. Сибирский хаски энергичная, озорная и общительная собака. И, конечно же, она любит поиграть.

Эти игривые щенки очень быстро дадут вам знать, что у них на уме.

Козерог - Бордер-колли

Как и Козероги, бордер-колли - трудолюбивые собаки с хорошей рабочей этикой. Они обладают неиссякаемой энергией, невероятным умом, преданностью и готовностью брать на себя ответственность.

Кроме того, они любят, чтобы все было на своих местах, будь то игрушки или овцы.

Водолей - Басенджи

Бесенджи — независимые мыслители, которые прокладывают свой собственный курс, безоговорочно верят в себя и мыслят нестандартно. Они сдержанны, тихи, упрямы и не любят угождать людям. А если говорить об оригинальности, то басенджи не лают, а тявкают. Хотя такого о Водолеях и не скажешь.

Рыбы - Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Это собаки, как и Рыбы, ласковы, умны, игривы, милосердны и отзывчивы. Эти щенки обладают милым темпераментом, их часто называют утешителями, потому что они умеют чувствовать и часто работают с детьми, пожилыми людьми или людьми с особыми потребностями.

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