Этот лайфхак поможет избавиться от надоевшей проблемы.

В конце 2021 года в Украине был принят закон "Об ограничении обращения пластиковых пакетов". Это повлекло за собой ряд изменений, включая то, что пакеты в магазинах стали продавать. Поэтому уже сейчас их важно использовать "максимально эффективно".

Одна из самых раздражающих моментов в использовании пластиковых пакетов — это тот момент, когда узел, который вы завязали, чтобы продукты не раскатывались по тележке, оказывается слишком тугим и не поддается развязыванию. К счастью, есть решение — гениальный лайфхак по развязыванию тугих узлов на пластиковых пакетах, пишет Parade.

Почему вам следует присмотреться к этому лайфхаку

Пластиковые пакеты для овощей можно использовать не только для хранения продуктов. Они отлично подходят в качестве: импровизированных ланч-боксов, мини-мусорных пакетов, мешочков для собачьих отходов и универсальных "контейнеров" для мелочей.

Этот лайфхак позволяет распутать узел, не повредив пакет. Как он работает:

когда узел завязан слишком туго, скрутите верхнюю часть пакета;

затем сожмите оба конца узла вместе.

узел ослабнет, и пакет легко откроется.

Сообщается, что этот способ работает не только с пакетами, но и со шнурками и другими узлами — поэтому этот лайфхак точно стоит взять на вооружение.

Однако, хоть лайфхак хорош сам по себе, есть несколько нюансов, которые помогут сделать все идеально: создайте натяжение с другой стороны узла. Когда вы сжимаете узел, небольшое сопротивление с противоположного конца поможет быстрее его ослабить; жесткие пакеты легче развязывать (слишком мягкие и тонкие пакеты тоже можно открыть таким способом, но узлы на более плотных пакетах поддаются проще); не переусердствуйте, ведь можно порвать пакет.

Другие интересные лайфхаки

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