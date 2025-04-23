Искусственный интеллект назвал главных кандидатов и процент, который отводится на их победу.

После смерти Папы Римского Франциска в возрасте 88 лет Католическая церковь должна начать длительный процесс избрания его преемника. Не ранее чем через 15 дней после его смерти 135 кардиналов, имеющих право голоса, будут заперты для проведения специального ритуала — конклава, пока не будет избран новый Папа.

Однако уже сейчас исход "самых секретных выборов в мире" был предсказан искусственным интеллектом, пишет Daily Mail. Согласно данным ChatGPT от OpenAI, новым главой Римско-католической церкви может стать кардинал Пьетро Паролин. ИИ отмечает, что 70-летний итальянец считается естественным продолжателем дела Папы Франциска и лидирует среди букмекеров.

"С момента назначения государственным секретарём Ватикана в 2013 году Паролин рассматривается как кандидат-преемник — приемлемый и для реформаторов, и для традиционалистов", — говорится в решении ChatGPT.

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На закрытом голосовании, особенно среди европейских и латиноамериканских кардиналов, он считается безопасным компромиссом, если ни один из прогрессивных кандидатов не сможет набрать двух третей голосов. Однако ИИ подчёркивает, что предсказать следующего Папу крайне сложно, и "отрыв минимален — победить может кто-то из тройки-четвёрки лидеров".

Кардинал Паролин лидирует с небольшим отрывом — 37% шансов на избрание (по данным Polymarket и Newsweek). Вторым идёт 67-летний бывший архиепископ Манилы, кардинал Луис Антонио Тагле, с вероятностью 32%.

Паролина считают кандидатом на продолжение курса, близким к Франциску, которого он поддерживал на протяжении всего понтификата. Однако он не настолько либерален, как сам Франциск. Например, после легализации однополых браков в Ирландии в 2015 году, он назвал это "поражением человечества". При этом его позиции пошатнулись из-за соглашения с Китаем в 2018 году, которое многие считают уступкой Коммунистической партии.

Другие возможные кандидаты:

Кардинал Луис Антонио Тагле — любимец Франциска, получил прозвище "Азиатский Франциск". Его избрание стало бы историческим — первый Папа из Азии.

Кардинал Питер Тарксон — 76 лет, бывший епископ Кейп-Коста, может стать первым темнокожим Папой.

Кардинал Петер Эрдо — 72 года, консервативный архиепископ из Венгрии.

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