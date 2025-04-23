Ведьма, предсказавшая смерть Папы Римского, сделала ужасающее пророчество на 2025 год

Мария Тихая ответила, закончится ли война в 2025 году.

Ведьма Мария Тихая еще полгода назад предупреждала о смерти Папы Римского и говорила, что это будет предвестником окончания полномасштабной войны или паузы.

Сейчас же она сделала ужасающее пророчество для Украины. Все украинцы надеялись, что большая война закончится в 2025 году, однако Тихая говорит, что, скорее всего, нет.

"Когда все кричали о том, что может закончиться в 2025 году, я говорила, что нет. Пока я не увижу видения, я ничего не скажу, я ведь не таролог. Я сомневаюсь, что окончание войны будет в 2025 году", - сказала Тихая в комментарии ТСН.

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Также Мария предупредила об опасности, которая может произойти в апреле или мае.

"Меня волнует ДнепроГЭС, враг может его обстреливать весной. Позднее могут повторяться удары по ТЭЦ", — говорит Мария Тихая.

Напомним, ранее женщина, предсказавшая теракты 11 сентября, сделала леденящее душу пророчество на 2025 год. Всемирно известная Джин Диксон при жизни заявляла, что в 2025 году Китай может вторгнуться в неожиданную страну.

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