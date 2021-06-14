На аукционе в Новой Зеландии за рекордные более чем 19 000 долларов продали комнатный цветок с девятью листьями.
Ценным лотом стала "очень редкая" рафидофора тетрасперма (Rhaphidophora Tetrasperma) бело-пестрого окраса, сообщает CNN.
Представительница торговой платформы Trade Me Милли Сильвестр утверждает, что это растение стало "самым дорогим комнатным растением, когда-либо проданным" на их сайте.
"После ожесточенной войны торгов в последние минуты аукциона это редкое растение набрало более 102 000 просмотров и более 1 600 раз было добавлено в списки наблюдения, что свидетельствует о том, насколько новозеландцы обожают комнатные растения", - рассказала Сильвестр.
По ее словам, за последние несколько лет комнатные растения стали трендом в Новой Зеландии и все больше жителей желают их приобретать.
Читайте такжеПродан самый дорогой в мире NFT-мемФинальная ставка за рафидофору составила 27 100 новозеландских долларов (около 19 380 долларов США). Всего было сделано 248 ставок.
"У этого растения восемь листьев, а девятый уже вот-вот распустится. Каждый лист имеет отличную пестроту, как и стебель, хорошо укорененный в 14-сантиметровом горшке", - говорилось в описании лота.
Примечательно, что в конце прошлого года этот же продавец выставил на Trade Me монстеру, проданную в итоге за 6 551 новозеландский доллар (около 4 680 долларов США). При этом 1 000 вырученных новозеландских долларов он пообещал отдать на благотворительность.
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