Кофе может повысить умственную активность и помочь сжигать жир.

Специалисты подробно рассказали, что именно происходит с вашим телом, когда вы пьете черный кофе каждый день, передает журнал Parade.

"Черный кофе не просто будит вас. Со временем он может оказывать несколько оздоровительных эффектов на организм. Некоторые из них хороши, а некоторые не очень, в зависимости от того, сколько вы пьете в день", - говорится в статье.

Что будет, если каждый день пить кофе

Эксперты раскрыли следующие 9 способов, как черный кофе влияет на ваш организм:

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Может дать вам заряд энергии. Кофе повышает уровень энергии и снижает усталость, а черный кофе является самым бодрящим из-за высокого содержания кофеина.

Может снизить риск возникновения множества хронических заболеваний. Как отметила зарегистрированный диетолог Виктория Уиттингтон, употребление кофе может помочь бороться с окислительным стрессом и уменьшить воспаление благодаря содержанию в нем полифенолов. По ее словам, более низкие уровни воспаления связаны с более низким риском хронических заболеваний, таких как болезни сердца и диабет 2 типа. Исследования также указывают на пользу кофе для здоровья сердца.

Может повысить умственную активность. Доктор остеопатии, врач-терапевт Шон Джордж отметил, что черный кофе содержит стимулирующий кофеин, который повышает умственную активность и помогает улучшить концентрацию у большинства людей.

Может помочь сжигать жир. Диетолог Кэтрин Мецгар подчеркнула, что одним из преимуществ употребления черного кофе является то, что он позволяет избежать дополнительных калорий от добавленного сахара и сливок. Также черный кофе может дать вашему метаболизму кратковременный импульс, увеличивая окисление жиров, помогая организму расщеплять жир, добавила доктор Джордж. По ее словам, употребление черного кофе иногда может подавлять аппетит, что может помочь предотвратить переедание.

Может помочь предотвратить инфекции полости рта. По словам стоматолога Сандипа Сахара, кофе содержит антиоксиданты, которые могут помочь предотвратить рост бактерий во рту.

Может окрасить ваши зубы. С другой стороны, черный кофе кислый, а это значит, что он не совсем хорош для вашей зубной эмали. Чтобы минимизировать ущерб, доктор Сахар порекомендовал ограничить употребление кофе одной или двумя порциями в день.

Может вызвать проблемы с желудком. У некоторых людей черный кофе может вызвать дискомфорт в желудке или спровоцировать кислотный рефлюкс, особенно если употреблять его натощак, отметила Мецгар.

Может не дать уснуть ночью. По словам Мецгар слишком большое количество черного кофе, особенно в конце дня, может затруднить засыпание и поддержание сна. Употребление около 400 миллиграммов кофеина (примерно две чашки черного кофе среднего размера) за четыре часа до сна может значительно ухудшить качество сна.

Может усилить тревожность. У всех разная чувствительность, но для тех, кто очень чувствителен к кофеину или потребляет его в больших количествах, он может привести к учащению сердцебиения и беспокойству, предупредила доктор Мецгар. Употребление слишком большого количества черного кофе за короткий промежуток времени также может вызвать нервозность и учащенное сердцебиение.

Напомним, ранее УНИАН писал, что не стоит добавлять в кофе.

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