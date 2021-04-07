Политик велел похоронить себя заживо, если не выполнит предвыборные обещания.

Мексиканский кандидат в депутаты Карлос Майорга залез в гроб во время встречи с избирателями.

Видео инцидента опубликовал журналист Сальвадор Гарсия Сото в своем Twitter.

Читайте такжеСенатор из Мексики случайно оголила грудь в Zoom-конференции (фото)

Как сообщает местное издание El Universal, во время предвыборной кампании политик устроил похороны города Хуарес, где лично исполнил роль «мертвого города» и лег в гроб.

Во время перформанса, команда политика рассказывала обо всех тяготах, пережитых городом, который расположен на границе с США. Специальные плакальщики старались передать атмосферу печали и скорби в приграничном регионе.

En medio de esta pandemia hay arranques de campaña originales y el arranque de este candidato del PES a diputado federal Carlos Mayorga. Entre lo surrealista y lo creepy pic.twitter.com/JfckfzZxJ4 — Salvador García Soto (@SGarciaSoto) April 7, 2021

В конце мероприятия Майорга вылез из гроба и пообещал избирателям воскресить Хуарес.

Также политик велел похоронить себя заживо, если не выполнит предвыборные обещания.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко