Мексиканский кандидат в депутаты Карлос Майорга залез в гроб во время встречи с избирателями.
Видео инцидента опубликовал журналист Сальвадор Гарсия Сото в своем Twitter.
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Как сообщает местное издание El Universal, во время предвыборной кампании политик устроил похороны города Хуарес, где лично исполнил роль «мертвого города» и лег в гроб.
Во время перформанса, команда политика рассказывала обо всех тяготах, пережитых городом, который расположен на границе с США. Специальные плакальщики старались передать атмосферу печали и скорби в приграничном регионе.
En medio de esta pandemia hay arranques de campaña originales y el arranque de este candidato del PES a diputado federal Carlos Mayorga. Entre lo surrealista y lo creepy pic.twitter.com/JfckfzZxJ4— Salvador García Soto (@SGarciaSoto) April 7, 2021
В конце мероприятия Майорга вылез из гроба и пообещал избирателям воскресить Хуарес.
Также политик велел похоронить себя заживо, если не выполнит предвыборные обещания.
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