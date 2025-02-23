Ученые выяснили, что секрет эффективного сжигания жира - в... медленной ходьбе.

Многие считают, что при быстрой ходьбе жир сжигается эффективнее, и человек худеет быстрее. Однако исследователи выяснили, что замедление ходьбы - примерно до 3,5 мили в час - будет способствовать сжиганию большего количества жира, пишет Eatthis.

Секрет заключается в источнике энергии организма во время упражнений низкой интенсивности, утверждают они. Когда вы идете медленно, ваше тело использует для топлива жировые запасы вместо того, чтобы полагаться на углеводы, которые оно преимущественно использует во время высокоинтенсивной деятельности, уверяют ученые.

Кроме того, медленная ходьба может увеличить продолжительность тренировки, что приведет к сжиганию большего количества калорий без чрезмерной нагрузки. Поэтому медленная ходьба может стать идеальным вариантом тренировки для начинающих или для тех, кто имеет проблемы с суставами.

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Исследование назвало несколько причин, почему медленная ходьба может стать более эффективной для сжигания жира:

- жир как основной источник топлива: во время медленной ходьбы тело остается в аэробной зоне, где окисление жира самое высокое;

- более низкая интенсивность, большая продолжительность: медленная ходьба позволяет дольше тренироваться, способствуя стабильному сжиганию жира со временем;

- улучшенная чувствительность к инсулину: плавное длительное движение помогает телу регулировать уровень сахара в крови, что может дополнительно способствовать потере жира;

- уменьшение напряжения, повышенная последовательность: поскольку медленная ходьба не утомляет, ее можно делать чаще, что приводит к увеличению длительной потери жира.

Если вы готовы использовать менее интенсивные тренировки для похудения, вот каких правил надо придерживаться:

- начните с разминки: пройдитесь в очень спокойном темпе (менее 2 миль/час) в течение 5 минут;

- установите свой темп: стремитесь к 3,5 миль/ч и сосредоточьтесь на поддержании этого темпа в течение 30-60 минут;

- сделайте свои тренировки приятными: слушайте подкасты, аудиокниги или музыку;

- будьте последовательными: старайтесь 5-6 дней в неделю заниматься медленной ходьбой, особенно как дополнение к другим тренировкам;

- попробуйте гибридный подход: сочетайте медленные прогулки с интервальной ходьбой более высокой интенсивности, чтобы повысить общее сжигание калорий и здоровье сердечно-сосудистой системы.

Помимо сжигания жира, медленная ходьба имеет и другие преимущества для здоровья:

- снижение стресса: медленные ритмичные движения могут снизить уровень кортизола, способствуя спокойному уму и здоровому контролю веса;

- поддержка здоровья суставов: медленная ходьба не травмирует колени и тазобедренные суставы, что делает ее устойчивым упражнением для любого возраста;

- повышение психического благополучия: прогулки на свежем воздухе могут улучшить настроение, концентрацию и общее психическое здоровье;

- улучшение обмена веществ: регулярные медленные прогулки помогают регулировать уровень сахара в крови, снижая риск метаболического синдрома и диабета второго типа.

Ранее УНИАН рассказывал о 7 опасных привычек, которые мешают похудеть. Сертифицированный врач Майкл Азиз считает, что распространенные утренние привычки могут заставить ваш организм накапливать больше жира. Среди таких он назвал выбор обезжиренных и обработанных продуктов, употребление рафинированных углеводов, пропускание утренней зарядки и т.д.

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