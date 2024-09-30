Дерматолог рассказал о некоторых действиях, связанных со стиркой, которые могут навредить вашей коже и здоровью, в целом.

Стирка уже давно стала обыденным действием, которое, кажется, никого не может удивить. Однако есть множество ошибок в уходе за бельем, пишет New York Post по словам сертифицированного дерматолога, доктора Чарльза Пузы. В материале указаны три основные ошибки в стирке, которые могут навредить вашей коже.

К примеру, Пуза рекомендует обязательно стирать одежду после покупки.

Эта рекомендация подкрепляется исследованием, которое было проведено в Швеции в 2014 году. Оно выявило в почти всех из 31 образца текстиля вещество под названием хинолин — химическое соединение, способное вызывать рак, или его производные. Это вещество в основном содержалось в одежде из полиэстера.

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Старший преподаватель кафедры волокноведения и дизайна одежды в Корнеллском университете Фрэнсис Козен рассказала журналу Self, что новая одежда может быть обработана кондиционером для ткани, покрытием, устойчивым к пятнам или влаге, либо антигрибковым материалом — они могут вызвать раздражение, покраснение или зуд.

Кроме того, СМИ сообщает, что избыток красителя, особенно в тёмной одежде, может оседать на коже, а также одежда может содержать микробы от людей, которые примеряли её до вас. Главное проверять ярлыки одежды и, если разрешено, стирать вещь на горячем цикле не менее 25 минут перед первым ношением.

Пуза не рекомендует использовать кондиционеры для белья:

"Я не знаю ни одного дерматолога, который покупал бы эти вещи"

По данным Consumer Reports, кондиционер для белья покрывает волокна химическими веществами, чтобы сделать ткань мягче, уменьшить складки, а также придать приятный запах. Но эти же микроэлементы могут вызвать раздражение чувствительной кожи, "ослабить огнестойкость детской пижамы" и снизить впитываемость полотенец.

Пуза, по информации СМИ, рекомендует вместо этого использовать многоразовые шерстяные шарики для сушки.

Кроме того, дерматолог не рекомендует покупать стиральный порошок с красителями и ароматизаторами.

"Помните, что химические вещества на вашей одежде контактируют с вашей кожей весь день, а также с постельным бельём, на котором вы спите 24/7", — отметил он.

Другие советы по стирке

Ранее УНИАН сообщал про советы эксперта, что сделать, чтобы полотенца были мягкие. Самое главное - добавить один бытовой "ингредиент" при стирке.

Кроме того, мы рассказывали, есть ли смысл стирать при 30 градусах. На практике - это одна из самых популярных температур. Но стирка белых вещей, которые потеряли свою яркость, например, при 30 градусах может быть попросту неэффективной.

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