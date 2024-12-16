По словам эксперта, единственный способ получить все преимущества овощей для здоровья - это есть их.

Среди многих советов по похудению люди забывают о самых простых вещах, к примеру, о совете есть больше овощей и заполнять половину тарелки некрахмалистыми продуктами, такими как зелень, помидоры, перец и кабачки. Результат после такого питания подтвержден экспертами и учеными, пишет EatingWell.

По словам экспертов, овощи содержат небольшое количество калорий и клетчатку, поэтому оба эти фактора делают их эффективным инструментом для похудения. Также они богаты питательными веществами и антиоксидантами, которые могут помочь справиться со многими хроническими заболеваниями.

В частности диетолог Джессика Болл отмечает, что лучшим овощем для похудения является тот, который вы будете есть в течение длительного времени.

Видео дня

"Единственный способ получить все преимущества овощей для здоровья - это есть их. Каждый овощ имеет питательную ценность (да, даже такой крахмалистый, как картофель), поэтому нет нужды разбираться в сорняках, которые могут иметь преимущество над другими. Для долгосрочного успеха в управлении весом лучше вносить небольшие изменения, которые вы можете поддерживать, чем пытаться полностью пересмотреть свой рацион. Добавление дополнительной порции овощей в вашу тарелку или замена более калорийных продуктов на фрукты - хорошие примеры небольших, но устойчивых изменений, которые могут помочь вам похудеть", - уверяет специалист.

Почему следует есть овощи, чтобы похудеть?

Исследования показывают, что люди, которые едят много овощей, как правило, имеют меньший вес, чем те, кто этого не делает. Также овощи придают пище сытность и могут заменить другие калорийные продукты. В частности обзор исследований 2020 года показал, что увеличение потребления фруктов и овощей среди женщин является основным фактором, способствующим снижению веса.

В то же время мета-анализ 2019 года пришел к выводу, что люди, которые едят больше овощей, на 22% реже набирают вес в долгосрочной перспективе. Те, кто съедал около 3-4 порции овощей в день имели самый низкий показатель избыточной массы тела и ожирения.

Ешьте овощи, которые вы любите

Так как каждый овощ имеет сильные питательные свойства, выбирайте те, которые вам больше всего нравятся.

"А если вы предпочитаете овощи с небольшим количеством сливочного масла, сливочного соуса, сыра, заправки или других не очень полезных жиров, считайте это разрешением на их добавление. Да, вы все правильно прочитали. Добавление жира к овощам - я не говорю, что тонны, но немного - может быть отличным способом усилить или дополнить вкус", - отметила Джессика Болл.

По словам диетолога, вам удастся потерять вес только тогда, когда вы будете поддерживать свои здоровые привычки в течение длительного времени, а это означает, что вы должны наслаждаться овощами в своих блюдах.

"Небольшое изменение мышления с "я должен есть овощи, потому что они полезны" на "эти овощи вкусные" может повысить вероятность того, что вы будете есть их с большим желанием", - считает эксперт.

Другие советы по похудению

Ранее фитнес-эксперт назвала 7 эффективных способов, которые помогут сбросить лишний вес за 10 дней. В частности она советует употреблять продукты, которые богаты клетчаткой, пить достаточно воды, сократить потребление соли и другие вещи.

Также врачи рассказали, что будет с телом, если бегать каждый день. По их словам, одним из главных преимуществ бега является то, что он может помочь растопить лишний жир.

Вас также могут заинтересовать новости: