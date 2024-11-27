Украинская кухня богата различными блюдами и ингредиентами к ним.

Разнообразные виды фруктов, овощей, мяса и рыбы постоянно сопровождают как праздничный, так и бытовой повседневный стол современного украинца. Однако не все блюда готовятся просто и быстро, в каких-то случаях это может зависеть от сложности блюда, иногда от самого ингредиента. Одним из таких непростых составляющих является свёкла. В этой статье УНИАН расскажет, как сварить свеклу очень быстро и без особых хлопот.

Как сварить свеклу в микроволновке в целлофановом пакете

Так как быстро сварить свеклу в кастрюле - задача не из простых, наличие микроволновки очень сильно облегчит процесс. Простота и практичность данного метода становится частичным преимуществом перед остальными способами приготовления.

Технология следующая:

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⦁ Для того чтобы сварить свеклу в микроволновке, установите мощность на максимально возможную.

⦁ Помойте и почистите свеклу, затем поместите ее на тарелку. Если корнеплод крупного размера, следует разрезать его на несколько одинаковых частей, так свёкла приготовится равномерно.

⦁ Выложив свеклу на тарелку, залейте ее водой на треть и проткните вилкой или зубочисткой в нескольких местах, накройте целлофановым пакетом и отправьте в микроволновку.

⦁ Выставьте таймер на 10 минут, и запустите приготовление.

⦁ Периодически посматривайте за происходящим процессом, открывая микроволновую печь каждые 3-4 минуты.

Проверьте готовность свеклы ножем или вилкой, мягкость будет свидетельствовать о готовности.

Как сварить свеклу в мультиварке-скороварке

Есть еще один способ, как сварить свеклу за 10 минут, для этого понадобится мультиварка-скороварка. Ее герметичная конструкция позволит приготовить свеклу максимально быстро, сохраняя все полезные качества и натуральный цвет.

Данный метод прост и занимает столько же времени, как и приготовление в микроволновке:

⦁ Помойте и почистите свеклу.

⦁ Крупные плоды порежьте на одинаковые части, так, чтобы они не отличались друг от друга, так свёкла сможет приготовиться равномерно.

⦁ Поместите свеклу в мультиварку-скороварку.

⦁ Выставьте режим "Тушение" или "Суп". Залейте свеклу водой так, чтобы она погрузилась на половину и запускайте приготовление.

После окончания приготовления проверьте готовность свеклы ножем или вилкой, мягкость плода будет свидетельствовать о готовности.

Как сварить свеклу в микроволновке без пакета

Вот еще один вариант, как быстро сварить свеклу в микроволновке. Это практически такое же поэтапное приготовление, как и в методе с целлофановым пакетом, однако в этот раз пакет задействован не будет, вместо этого будет увеличена длительность варки.

Запоминайте последовательность действий:

⦁ Как и в предыдущем случае, помойте и почистите свеклу, затем поместите ее на тарелку. Если корнеплод крупного размера, следует так же разрезать его на несколько одинаковых частей, так свёкла приготовится равномерно.

⦁ Затем выложив свеклу на тарелку, залейте ее водой на треть и так же проткните вилкой или зубочисткой в нескольких местах.

⦁ Выставьте таймер на 10 минут на максимальной мощности, запустите приготовление.

⦁ Периодически посматривайте за происходящим процессом, открывая микроволновую печь каждые 3-4 минуты.

⦁ По истечении 10 минут проверьте свеклу на готовность, если она не готова, отправьте ее доготавливаться еще несколько минут.

⦁ Мягкость корнеплода свидетельствует о его готовности.

Представленные способы приготовления свеклы универсальны и подходят к любым овощам или корнеплодам, единственным критерием будет служить время приготовления. Следуйте представленным инструкциям и результат приготовленных вами продуктов и сэкономленного времени превзойдет все ожидания.

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