Эта головоломка бросает вызов водителям - нужно за 10 секунд сказать, какой из четырех автомобилей первым получит топливо.

Головоломка на логику, о которой идет речь, понравится водителям, однако не все смогут решить задачу и ответить: какой же из четырех автомобилей заправится первым. На решение этой головоломки дают всего 10 секунд - иногда этого времени вполне достаточно, но иногда его может потребоваться больше. Сможете ли решить ее вы?

Какой автомобиль заправится первым - головоломка за 10 секунд

Итак, на изображении можно увидеть четыре автомобиля, которые соединены с центральным топливным резервуаром сложной системой труб и баков.

С левой стороны автомобиль 1 и автомобиль 2 соединены общим баком, к каждому из которых ведет одна труба. Аналогичная схема соединения с топливным резервуаром и у автомобиля 3 и автомобиля 4, но в этой схеме есть дополнительный бак снизу. Конструкция немного напоминает фонтан - по мере заполнения верхнего бака топливо вытекает по трубам и попадает к автомобилям.

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Хитрость заключается в том, чтобы рассчитать, с какой стороны - слева или справа - бак наполнится первым, а затем какая машина первой получит топливо из этого бака.

Эта головоломка вызвала бурное обсуждение в социальных сетях, и некоторые пользователи стали предлагать свои решения в комментариях. К примеру, один из них написал: "Сначала B, потом C". Другой добавил: "Зависит от скорости потока. Учитывая, что у А большее расстояние, которое должно пройти топливо, я бы предположил возможность скопления топлива и потенциального заполнения В первым - у него более короткое расстояние".

Следует отметить, что из верхнего бака топливо равномерно поступает во все баки. Как вы думаете, какой автомобиль по этой схеме сможет заправиться первым?

Не все могут дать правильный ответ за 10 секунд. Но в этом и состоит задача самой головоломки - проверить, насколько логически вы можете мыслить в ситуациях, когда времени в обрез.

Ответ довольно прост: автомобиль 3 и автомобиль 4 сразу можно исключить, так как топливо из центрального резервуара будет поступать прямо в нижний бак с правой стороны, и, пока он не наполнится, и топливо не попадет в верхний бак, автомобили 3 и 4 не смогут получить топливо. Даже небольшое количество топлива, которое сможет попасть в автомобиль 3, стекая по стенке бака, не позволит заправить этот автомобиль первым, поскольку труба, соединяющая его, намного длиннее, чем у автомобиля 2.

Но автомобиль 2 действительно сначала получит небольшое количество топлива, стекающего по стенке бака с левой стороны. Но первым фактически заправится автомобиль 1 - поскольку входное отверстие его трубы расположено ближе к дну бака, чем у автомобиля 2.

Это означает, что по мере заполнения левого бака топливо начнет поступать в автомобиль 1 и поднимется достаточно высоко, чтобы перелиться в автомобиль 2 в сколько-нибудь значимом количестве.

Если предположить, что скорость потока постоянна, то авто под номером 1 будет заполняться быстрее, чем авто под номером 2.

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