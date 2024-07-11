К счастью, шлепанье детей больше не является привычным явлением – и на то есть веские причины.

Родителям часто кажется, что они делают недостаточно в воспитании детей. Всегда есть еще один вид деятельности, к которому можно приобщить малышей, еще один навык, которым они могли бы овладеть.

"Слишком много детей сегодня считают, что их ценность и значимость зависят от их достижений – среднего балла, количества лайков, которые они получают за посты, а не от того, кем они являются как люди, глубоко в их сути", – рассказала Дженнифер Уоллес в интервью HuffPost.

Издание пообщалось со специалистами по психическому здоровью о признаках того, что родители слишком строги к своему ребенку. Вот что они рассказали.

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1. Ваш ребенок чувствует себя плохо без всякой причины

Как родителям, вам часто приходится сообщать новости, которые дети не хотят слышать. Психолог Эран Маген приводит такие распространенные примеры: "Говорить им, что пора выходить из бассейна, заставлять ложиться спать, просить участвовать в домашних делах или ограничивать привилегии, чтобы помочь им сосредоточиться на школьных занятиях".

Но существует целый спектр жесткости, когда дело доходит до донесения этих сообщений. Маген предложил родителям спросить: "Нужно ли моему ребенку сейчас чувствовать себя так плохо? Есть ли другой способ поддержать потребности моего ребенка и свои собственные таким образом, чтобы это вызвало меньше дискомфорта для моего ребенка и помогло сохранить позитивный тон в наших отношениях?".

У вас не получится делать все правильно каждый раз, и обязательно наступит момент, когда вы потеряете самообладание и накричите. Но если вы будете внимательны к переживаниям вашего ребенка и будете расставлять приоритеты в вашей связи с ним, вы сможете гарантировать, что большинство ваших взаимодействий не будут угрожать вашим отношениям.

2. Вы физически грубы со своим ребенком

К счастью, шлепанье детей больше не является привычным явлением – и на то есть веские причины. Физический вред может решить проблемы с поведением в конкретный момент, но он не помогает детям научиться эмпатии. Это также угрожает чувству безопасности, которое они имеют рядом с вами, их главным опекуном.

Если схватить ребенка за запястье и оттянуть его в сторону – вполне уместный способ отвести его от опасности, например, от встречной машины, то это будет слишком, если ребенок просто не спешит выходить из бассейна, и это может напугать вашу дочь или сына.

Также специалисты не советуют вырывать из рук детей игрушки, шоколадку или телефон. Такое поведение может повредить вашим отношениям с ребенком в долгосрочной перспективе.

3. Ваш тон неоправданно строгий

Хотя каждый из нас бывал в ситуации, когда нам нужно было как можно громче крикнуть "Стоп!", когда мы видели, что наш ребенок делает что-то опасное, иногда наш тон является чрезмерной реакцией. Мы можем кричать о том, чтобы забрать игрушки, не потому, что дело срочное, а потому, что мы устали и теряем терпение.

Когда мы хотим, чтобы наш ребенок что-то сделал, обычно эффективнее присесть на корточки, чтобы посмотреть ему в глаза, и говорить более мягким голосом. Хотя никто не может сохранять спокойствие в каждой ситуации, вы можете обнаружить, что ваш ребенок лучше реагирует на спокойные, разумные просьбы, чем на крик.

Если вы не уверены, перешли ли вы черту, вы можете посмотреть на реакцию вашего ребенка, чтобы получить подсказки. Если он выражает шок или замирает, не зная, как реагировать, "это признак того, что поведение родителей было экстремальным по сравнению с тем, что эти родители обычно делают с этим ребенком". Со временем кумулятивный эффект такого взаимодействия может привести к тому, что ребенок перестанет доверять родителям или станет равнодушным к их поведению.

4. Вы не учитываете точку зрения своего ребенка

Является ли "конфетный салат" уместным блюдом на ужин? Нет, но это не значит, что нужно высмеивать желание ребенка есть сладкое. Можно сказать ребенку "нет" и установить границы таким образом, чтобы показать ему свое уважение.

"Ответ: "То, что ты хочешь, не имеет значения; я буду принимать решение здесь" будет примером чрезмерно резкого высказывания, даже если тон будет мягким", – объясняет Маген.

Еще одна фраза, которая может нанести вред при чрезмерном использовании – "Потому что я так сказал". Когда вы можете (спокойно) объяснить причину своего отказа или установления определенных границ, дети с меньшей вероятностью будут сопротивляться.

Вы можете сказать что-то вроде: "Конфеты очень вкусные. Но я должна убедиться, что ты получишь все питательные вещества, необходимые для роста. Мы можем съесть несколько конфет после ужина".

5. Вы сосредотачиваетесь на их ошибках

Мы все хотим, чтобы наши дети не совершали тех же ошибок снова и снова. Но хвалить их, когда они делают правильные вещи ("Спасибо, что вежливо попросил"), обычно эффективнее, чем делать замечания, когда они этого не делают ("Скажи "спасибо"!").

Кроме того, важно, чтобы они понимали, что вы любите их несмотря ни на что, ведь подобная строгость к детям может иметь для них долговременные последствия. Они могут развить чрезмерно критический внутренний диалог и начать верить, что не могут сделать ничего правильно. Или же у них может появиться страх быть недостаточно хорошими, что приведет к озабоченности своими мнимыми недостатками, а не успехами.

6. У вас слишком много правил

Важно устанавливать и соблюдать границы ради безопасности, здоровья, сохранения отношений и по другим причинам. Но не просто потому, что вы можете это сделать. Правила должны быть сведены к минимуму и сосредоточены на общем отношении или образе жизни, а не на отдельных нарушениях.

Например, если вашему ребенку не нравится то, что есть на ужин, все равно имеет смысл попросить его сесть за стол, чтобы быть с членами семьи. Но не стоит заставлять его есть шесть раз в день.

Исследования показали, что у детей, которые воспитываются в условиях жесткого стиля воспитания, могут развиться поведенческие проблемы, такие как непослушание, гиперактивность и агрессия. Кроме того, они могут демонстрировать эмоциональные проблемы, такие как тревожность или нестабильность настроения, когда все идет не так, как им хочется.

Что делать, если вы считаете, что были слишком строгими

Так же, как ваш ребенок не может постоянно соответствовать всем ожиданиям в отношении его поведения, так и вы в определенный момент не сможете справиться с тем, как вы дисциплинируете своих детей. Возможно, вы накричите, выхватите игрушки или завершите разговор фразой "Потому что я так сказал". Самое важное то, что вы делаете после этой ошибки.

Маген рекомендует начать с объяснения, что вы хотите извиниться, чтобы ребенок не чувствовал тревоги перед общением. Затем объясните, что вы сделали ("Я накричал на тебя, когда ты попросил еще мороженого"). Возьмите на себя ответственность за то, что вы сделали, и скажите, как, по вашему мнению, это могло повлиять на ребенка ("Ты не виноват, и тебе, наверное, было страшно слышать, как я кричу").

Вы можете объяснить причину своего поведения, но не используйте ее как оправдание. Извиняйтесь искренне, объясняя, что вы хотели бы сделать вместо этого, и что вы планируете сделать в следующий раз. ("В следующий раз, если я буду чувствовать себя так же расстроенной, я сделаю все возможное, чтобы говорить спокойно, и, возможно, возьму тайм-аут для себя, но я действительно не хочу так кричать на тебя").

В конце разговора не забудьте напомнить ребенку, что вы его любите.

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