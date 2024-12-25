Исследователи оценивали честность, эмоциональность, добросовестность и другие качества.

Дети, которые растут в семье со старшими и младшими братьями или сестрами, становятся обычно более честными и готовыми к компромиссам, чем те, которые не имеют братьев и сестер. К такому выводу пришли двое канадских психологов из университета Брока и университета Калгари, сообщает Phys.org.

В своей статье Майкл Эштона и Кибеом Либ описывают, что они узнали это, проанализировав данные тысяч людей, которые заполнили профили на соответствующем сайте. В этом новом исследовании ученые применили новый подход: они искали личностные различия между детьми, которые выросли с разным количеством братьев и сестер, и детьми, у которых вообще не было братьев или сестер.

Исследователи оценивали шесть ключевых аспектов личности: честность-скромность, эмоциональность, экстраверсию, приятность, добросовестность и открытость к опыту.

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Психологи обнаружили, что средние дети - те, у кого есть и старшие, и младшие братья и сестры, - имели самые высокие показатели честности, скромности и приятности. Следующими были самые младшие братья и сестры, далее - самые старшие братья и сестры, а затем те дети, у которых не было ни братьев, ни сестер.

Выяснилось, что и количество братьев и сестер, которые были у человека во время взросления, также влияло на его личностные качества: чем больше было братьев и сестер, тем более высокие баллы они получали.

Ученые считают, что такие результаты исследования логичны: больше братьев и сестер означает больше компромиссов между всеми, что ведет к согласию в семье.

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