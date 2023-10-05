Эта популярная поза может привести к проблемам со спиной и шеей на всю жизнь.

Эксперт обнаружил, что полноценный восьмичасовой сон может оказаться бесполезным, если вы спите в неправильном положении. По его словам, одна распространенная поза сна может негативно повлиять на ваше здоровье.

Как пишет Ladbible, Сэмми Марго, эксперт по сну и физиотерапевт, говорит, что положение "с поднятым коленом", в котором вы лежите на животе с поднятыми руками возле головы и одной ногой, сдвинутой в сторону, может привести к проблемам с бедрами, поскольку оно приводит к их напряжению. Это также оказывает давление на спину.

В то же время позиция "свободного падения" - почти такая же, но без согнутой ноги, по мнению Марго, является еще худшей.

Видео дня

"Вероятно, это худшая поза, в которой можно спать. Это может привести к проблемам со спиной и шеей на всю жизнь", - отмечает эксперт.

Он объясняет, что в этой позе нижняя часть спины прогибается к матрасу, что означает, что она чрезмерно растягивается, сдавливая позвонки и уменьшая пространство в области поясницы, что может вызвать боли и судороги.

Марго говорит, что если вам сложно заснуть в любой другой позе, вам следует положить подушку под живот, а другую под голени, чтобы снять часть напряжение с тела.

Между тем, положение "зародыша" (на боку, свернувшись калачиком) может вызвать у вас небольшую боль в шее, если вы не поддерживаете голову подушками должным образом.

Также, по мнению эксперта, если вы спите лицом в подушку, это может привести к появлению морщин.

Поза "солдата", в которой спящий лежит на спине, руки по бокам, по мнению Марго - плохая поза для сна для храпа, она также может усугубить кислотный рефлюкс или изжогу, а также усилить боль в пояснице. Он предлагает спать, подложив подушку под колени, чтобы уменьшить напряжение.

По словам Марго, если вы спите в позе "морской звезды", на спине с раскинутыми руками и ногами, вы можете стать более восприимчивыми к кошмарам.

Между тем, люди, которые спят в позе "бревна", на боку с прямыми руками и ногами, могут столкнуться с болями в плечах.

Советы для качественного сна

Ранее врач назвал малоизвестный трюк, который поможет запустить вашу парасимпатическую нервную систему и поможет быстрее уснуть.

Также врачи рассказали. что ходить ночью в туалет - опасно для здоровья, и объяснили почему.

Вас также могут заинтересовать новости: