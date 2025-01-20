От правильного количества порошка напрямую зависит, насколько чистыми вы достанете свои вещи из машинки.

В достижении наилучшего результата при стирке, ключевую роль играет сколько порошка сыпать в стиральную машину автомат. Однако многие не придают этому значения.

Сколько стирального порошка в столовой ложке

Стоит учесть, что ответ на вопрос, сколько порошка нужно для стирки, зависит от типа и загрузки стиральной машинки, и того, насколько одежда грязная. Многие хозяйки задаются вопросом, сколько сыпать порошка в стиральную машину на 5 кг, ориентируясь на то, сколько стирального порошка в столовой ложке. Она вмещает 15-20 г. То есть вы легко можете подсчитать, сколько порошка сыпать в стиральную машину - для обычной стиралки понадобится 6-8 столовых ложек средства.

Сколько сыпать порошка в стиральную машину на 6 кг

Теперь разберемся, сколько сыпать порошка в стиральную машину на 6 кг. На такую машинку требуется 100-120 г порошка, то есть 5-6 ложек. Именно это количество обеспечит хорошую стирку при обычной степени загрязненности одежды. А если вещи сильно загрязные, можно увеличить дозу до 130-150 г.

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При этом нужно учесть жесткость воды, поскольку она снижает эффективность порошка. Если у вас в квартире вода жесткая, то лучше при стирке "накинуть сверху" еще 10-20 г.

Сколько сыпать порошка в стиральную машину на 5 кг

У многих из нас машинки поменьше, поэтому хорошо бы точно знать, сколько сыпать порошка в стиральную машину на 5 кг. Так вот, для нее хватит 80-100 г порошка (4-5 ст л). При сильных загрязнениях можно добавить 10-20 г. Но не нужно превышать, иначе излишки моющего средства могут остаться на одежде.

Если вы стираете концентрированным порошком или жидким средством, дозировка будет ниже, поскольку они более эффективны.

Сколько порошка сыпать в стиральную машину автомат

Часто мы хотим засыпать побольше порошка в машинку автомат, в надежде, что это сделает одежду максимально чистой. Но такой подход, во-первых, не экономный, а во-вторых, слишком большое количество порошка может привести к его остаткам на ткани. Но, если взять порошка мало, то вещи могут не отстираться. Во многих таких машинках есть дозаторы, но точное количество можно узнать, прочитав инструкции на упаковке порошка, так как производители могут иметь разные рекомендации.

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