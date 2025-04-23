Этот рецепт удивит каждого, кто не знаком с японской кухней.

Когда температура начинает подниматься, а на рынках появляются сезонные свежие фрукты и овощи, приходит время насладиться этим изобилием. После долгой зимы так хочется погрузиться в миску сочных, сладких и чуть кисловатых ягод, фруктов и так далее. И хотя фрукты сами по себе прекрасны, чтобы по-настоящему подчеркнуть их красоту, лучше всего подать их в виде сэндвича — приготовив японский фруктовый сандо, пишет Parade.

Что такое японский фруктовый сандо

Фрукты в сэндвиче могут показаться странной идеей, но это блюдо является культовым в Японии (и за её пределами) не просто так. Фруктовые сандо состоят из двух ломтиков мягкого белого хлеба, между которыми — воздушные шапки взбитых сливок и кусочки свежих фруктов.

Этот десерт давно стал частью ёсёку — японской кухни с западным влиянием, появившейся в эпоху Мэйдзи (с 1868 года).

Чаще всего в японских сандо используют клубнику, за ней идут киви, мандарины, манго, персики и бананы. Начинка может быть как из одного вида фруктов, так и из их комбинации.

К примеру, в своём рецепте фруктового сандо Дженевив Ям из Serious Eats советует выбирать фрукты с небольшой кислинкой, чтобы они уравновешивали богатство сливочного вкуса.

Как приготовить японский фруктовый сандо

Для этого понадобятся следующие ингредиенты — мягкий белый хлеб (лучше японский молочный хлеб), свежие фрукты (например, клубника, киви, мандарины), сливки (жирные, для взбивания), маскарпоне, сахарная пудра, ваниль (по желанию) и щепотка соли.

Приготовление:

Подготовка фруктов. Вымойте и подготовьте фрукты — удалите хвостики у клубники, очистите киви и мандарины, но оставьте фрукты целыми.

Крем. Взбейте маскарпоне с жирными сливками, сахарной пудрой, ванилью и солью до устойчивых пиков (но не перевзбивайте).

Сборка. Намажьте крем на один ломтик хлеба. Выложите фрукты крест-накрест поверх крема, а затем обильно покройте их кремом. Накройте вторым ломтиком хлеба и слегка прижмите.

Охлаждение. Плотно заверните сандо в пищевую плёнку и уберите в холодильник минимум на час, чтобы крем "схватился".

Подача. Достаньте из холодильника, разверните, срежьте корки и разрежьте по диагонали острым ножом с зубчиками, чтобы показать красивый срез с фруктами. Подавайте сразу, пока свежо и эстетично.

Другие интересные

Ранее УНИАН сообщал про необычный рецепт сэндвича, который уже покорил сеть. Сэндвич по такому рецепту будет хрустящим, сырным, с низким содержанием углеводов и без глютена.

Вам понадобятся огурцы.

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