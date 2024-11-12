Такого результата артист достиг всего за 4 месяца.

Украинский певец Дмитрий Прокопов, более известный как Dima Prokopov, удивил результатом своего похудения. Артист избавлялся от 30 лишних килограммов и рассказал, как ему это удалось.

По словам исполнителя, он резко начал набирать вес еще в детстве. Причиной этому стала гормональная терапия. Дмитрий проходил длительную реабилитацию и лечение после операции из-за перитонита (воспалительный процесс в брюшине). Когда Прокопов был маленьким, его не волновал внешний вид и лишний вес, однако уже в подростковом возрасте он столкнулся с первыми комплексами.

"В 6 лет из-за врачебной ошибки у меня случился перитонит. Я перенес сложную операцию, после которой были месяцы тяжелой реабилитации. Плюс я должен был пройти гормональную терапию. Все это привело к стремительному росту веса. В детстве меня это не беспокоило. А вот подростковый возраст уже стал вызовом. Ведь я довольно-таки выделялся среди других, а мне стало очень некомфортно в собственном теле", - вспомнил исполнитель в комментарии для ТСН.ua.

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Когда артисту исполнилось 19 лет, он решил похудеть. В частности, певец изменил образ питания, придерживался диеты и практически ежедневно ходил в спортзал. Всего за четыре месяца Прокопов встал на весы и был удивлен результатом. Он похудел на 30 килограммов.

"В 19 лет я взялся за свое питание, начал активно заниматься спортом. Я очень хотел наконец изменить свою жизнь. За четыре месяца я сбросил 30 кг благодаря ежедневной упорной работе: дважды в день занимался спортом и придерживался строгой диеты. Мои изменения шокировали всех - друзья, родственники и знакомые не узнавали меня. Этот опыт научил меня, что любые препятствия можно преодолеть, если веришь в себя", - поделился певец.

Что известно о Прокопове

Дмитрий родом из Хмельницкой области. Он стал известным после победы в телевизионном шоу "Караоке на Майдане" в 2017 году. Одна из его самых успешных работ - кавер на песню Назария Яремчука "Гай, зелений гай" - "Ти щаслива будеш", которая собрала 36 миллионов просмотров на YouTube и стала настоящим хитом.

С началом большой войны Прокопов выпустил несколько трогательных песен, в частности "Доця" и "Яскраво світи".

Напомним, ранее актриса Любава Грешнова за 7 месяцев похудела на 40 килограммов. Звезда рассказала о правилах, которых она придерживалась.

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