"Я работаю всего два часа в день", рассказала Жасмин Макколл.

Карьерный эксперт и соучредитель платформы Paybump, которая помогает людям получить удаленные корпоративные должности, Жасмин Макколл в свои 32 года получает почти 150 тысяч долларов в месяц пассивного дохода. Она назвала 5 книг, которые помогли ей начать работу, пишет cnbc.com.

"Сегодня мой бизнес приносит 143 тысячи долларов в месяц пассивного дохода, в основном от продажи цифровых продуктов и доходов от рекламы на YouTube. Я работаю всего два часа в день". – заявила она.

5 книг, которые помогли начать зарабатывать:

"Сила банкротства: как пустые карманы, ограниченный бюджет и жажда успеха могут стать вашим величайшим конкурентным преимуществом", автор - Дэймонд Джон

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Как отметила Макколл, это практическое руководство для начинающих предпринимателей, которые хотят построить бизнес с нуля.

"Богатый папа, бедный папа: чему богатые учат своих детей о деньгах, чего не учат бедные и средний класс", автор - Роберт Кийосаки.

По словам Макколл, эта книга показала ей ценность навыков "на работе", как можно использовать их в качестве основы для своего бизнеса.

"Бережливый стартап: как современные предприниматели используют непрерывные инновации для создания радикально успешного бизнеса", автор - Эрик Райс.

Эта книга научила Макколл "определять, чего действительно хотят клиенты, и тестировать новые идеи с небольшими затратами".

"Формула YouTube: как каждый может использовать алгоритм для увеличения просмотров, аудитории и роста доходов", автор - Деррал Ивс.

Как утверждает Макколл, эта книга стала отличным ускоренным курсом по YouTube: "Я научилась структурировать свои видео, создавать привлекательные миниатюры, использовать аналитику для повышения эффективности моего контента и устанавливать связи с брендами. Все это помогло мне превратить аудиторию в постоянных клиентов и создать процветающее интернет-сообщество".

"Просите, и дано будет: учимся проявлять свои желания". Авторы - Эстер и Джерри Хикс.

Эта книга рассказывает о том, как использовать закон притяжения, чтобы визуализировать и осуществлять свои мечты. Идея состоит в том, что все, о чем вы думаете и к чему испытываете сильные чувства, будь то положительное или отрицательное, будет вовлечено в вашу жизнь, объяснила Макколл: "Все цели, для которых я составила доску визуализации, - мой брак и сын, хорошее здоровье, достижение финансовых целей - стали реальностью".

Напомним, ранее были раскрыты 5 секретов миллионеров, которые помогут разбогатеть.

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