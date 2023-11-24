Рассказываем, что это за праздник и как угощать домового.

24 ноября отмечают очень необычный праздник - День угощения домовых молоком. Ни для кого не секрет, что домовые - страшные лакомки и любят молоко. Многим ли из вас приходилось угощать своего домового? А, может, вы не знаете, что он у вас есть? Этот праздник - отличный повод проверить и угостить его. Как правильно это делать - читайте дальше.

День угощения домовых молоком - история праздника

История этого праздника, как и его автор, увы, неизвестны. В календаре есть два дня, посвященных домовым: 28 января отмечается День угощения домового и 24 ноября - День угощения домовых молоком.

Домовой - мифический славянский персонаж, который обычно живет в доме вместе с вами, может помогать вам, а может и вредить. Это от вас самих же и зависит.

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Кстати, вы знаете, как понять, что в доме есть домовой и как он к вам относится? Это просто. Случается ведь, что неурядицы, бытовые проблемы решаются как-то сами по себе, вещи не пропадают или сразу же находятся, простуды и недуги обходят стороной - значит, вы под охраной домового, и он вас любит. Но если ему что-то не понравилось - ждите неприятностей: из милого дедушки он превращается в лютого духа, который будет бить посуду, разбрасывать одежду по дому, прятать вещи, мешать вести домашнее хозяйство, пугать, наводить болезни. Выход один - помириться с ним. Рассказываем, как задобрить домового, чтобы он вернул вещи, и вообще стал вашим лучшим другом.

Чем угощать домового - что он любит больше всего

Как угощать домового:

для невидимого хозяина дома нужно выделить специальную тарелочку для угощений;

угощать домового советуют утром или днем, но если вы оставите для него что-то вкусненькое на ночь глядя - он тоже не обидится;

считается, что больше всего домовые любят парное молоко, но современные с удовольствием пьют и магазинное, а перед сгущенкой - вообще устоять не могут.

Кроме этого, считается, что домовой также любит кашу, печенье, сахар, конфеты и другие сладости. Не удивляйтесь, если после вашего угощения пища так и осталась на тарелочке: он ведь - Дух и питается духом еды. Но вот остатки угощения выбрасывать нельзя - их нужно скормить животным или птицам.

Как задобрить домового - что сказать, когда оставляешь угощение

Угощая домового, нужно трижды произнести: "Хозяин-батюшка, Домовой, от меня (свое имя) прими угощение в знак уважения, ешь-пей, гуляй, мне (имя) и моей семье помогай, от бед и болезней защищай, жить в благополучии и богатстве помогай!" Каждый раз после этих слов нужно поклониться до земли.

Не забывайте, кроме угощений, поддерживать порядок и мир в доме: хранитель семейного очага любит жить там, где чисто и никто не бранится. В доме, где домовой довольный жизнью - посуда блестит особенно ярко и пыль нигде не скапливается. А еще к вам в дом не попадет никакая нечисть и недобрый человек порог переступить не сможет - домовой не позволит. Живите с ним мирно и не забывайте кормить.

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