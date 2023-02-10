В День домового можно узнать, есть ли у он вас в доме, подружиться с ним и привлечь счастье.

Сегодня по древним славянским традициям празднуют День угощения домового. В этот день принято всячески задабривать настоящего хозяина дома. Если вы до этого не общались с Домовым и не знаете, есть ли он у вас, то День домового - подходящее время, чтобы узнать и подружиться с ним.

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День домового - история праздника

День угощения домового - это один из древних славянских праздников. Отмечать его принято 10 февраля (по старому стилю - 28 января). День угощения домового еще называют Кудесы - то есть, бубны. Судя по этому названию, наши предки общались с домовым или веселились под звуки музыки. Другое название - Велесичи, оно говорит о том, что 10 февраля также принято почитать бога Велеса и его детей и воинов - велесичей. Существует поверье, что они переселились с небес на землю и теперь живут среди нас: велесичи в поле - полевые, в воде – водяные, в лесу - лешие, а в доме – домовые.

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Кто такой Домовой и как он выглядит

Домовой - это добрый дух, охраняющий дом от зла, а также хранитель мира и порядка. Считается, что Домовой живет на чердаке, за печкой или за порогом, поэтому его еще называют запечник, сверчковый заступник. По поверьям у зажиточных семей Домовой волосатый, а у бедных - лысый.

Домовой помогает дружной и трудолюбивой семье, но пугает и пакостит тем, кто ругается и не заботится о своем хозяйстве. Если Домовой любит обитателей, то предупреждает их о неприятностях и бедах. Например, известно, что дух дома помогает найти пропавшую вещь - для этого нужно стать в угол и произнести: "Домовой, поиграл, а теперь отдавай!".

Если Домовому что-то не понравилось, он будет бить посуду, разбрасывать одежду по дому, прятать вещи, мешать вести домашнее хозяйство, пугать, наводить болезни.

Чтобы помириться с Домовым, нужно извиниться перед ним и оставить на ночь немного его любимых угощений. Но 10 февраля, в день именин, Домового нужно угощать обязательно - иначе из добренького дедушки он превратится в лютого духа.

Что нужно делать в День домового - традиции праздника

На именины Домового принято всячески ублажать домашнего духа: в доме нужно навести абсолютную чистоту. Чтобы привлечь счастье, женщинам полагается весь день стирать, шить и чинить вещи. Есть также примета, что если 10 февраля после обеда часто смотреться в зеркало, то долго будешь молодым и красивым.

В День домового ни в коем случае нельзя убивать никаких насекомых, иначе навлечете беды и несчастья. Кошек и всех других домашних питомцев тоже нельзя обижать - Домовой накажет.

Чем угощать Домового в его день - что поставить на стол

В день 10 февраля представьте, что вы организовываете именины. Нужно застелить стол белой скатертью и поставить на него белую тарелку. Угощать домового в его день нужно тем, что особенно любит старичок:

свежеиспеченный хлеб или пироги;

кашу;

молоко и сметану;

печенье, конфеты, варенье и мед.

Из конфет Домовой больше всего любит карамельки, подушечки или леденцы.

Также на тарелку с угощением для именинника кладут монеты - это просьба к Домовому позаботиться о достатке в доме. Утром эти монетки собирают, кладут в красивый мешочек и прячут в потайное место - до следующего года.

Как правильно угощать Домового - что говорить

Угощает домового обычно хозяйка - женщин старичок больше любит. При этом нужно трижды произнести: "Хозяин-батюшка, Домовой, от меня (свое имя) прими угощение в знак уважения, ешь-пей, гуляй, мне (имя) и моей семье помогай, от бед и болезней защищай, жить в благополучии и богатстве помогай!"

Каждый раз после этих слов нужно поклониться до земли. После этого все ложаться спать, чтобы не мешать Домовому отмечать именины.

Как задобрить Домового, чтобы привлечь в дом счастье и благо

Кроме угощений на именины, Домового нужно задабривать:

поддерживать порядок в доме - пыль и грязь раздражают духа;

не обижать кошек - это друзья Домового, да и сам он может перевоплощаться в них;

нельзя ругаться в доме - Домовой может уйти, а на его место придет нечисть;

с духом нужно советоваться.

В благодарность Домовой сохранит мир и покой в доме, убережет его от бед и несчастий.

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