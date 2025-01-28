Для приготовления булочек вам понадобится немного ингредиентов.

Домашние булочки являются неотъемлемой частью послеобеденного чая со сгущенными сливками и джемом в Великобритании. Однако не только в этой стране любят такие вкусности. Поэтому шеф-повар IGTV Клода МакКенна поделилась рецептом своих любимых булочек, которые готовятся не так сложно, как многие считают, пишет Express.

"В сегодняшней серии IGTV я пеку свои легкие булочки. Любой может приготовить эти булочки, ведь рецепт очень простой", - заверила она.

По словам шеф-повара, по этому рецепту булочки можно сделать с различными начинками, к примеру, шоколадными или ягодными. Также булочки можно сделать и солеными, добавив сыр и зелень.

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Ингредиенты на 10 булочек:

450 г простой муки;

две чайные ложки разрыхлителя;

две чайные ложки сахара;

щепотка морской соли;

100 г сливочного масла, охлажденного и нарезанного кубиками;

300 мл молока.

Способ приготовления

Сначала разогрейте духовку до 200 °C. Для теста просейте муку и разрыхлитель в большую миску. После этого добавьте сахар и щепотку соли.

Кончиками пальцев втираем масло в мучную смесь, пока она не станет похожей на мелкие панировочные сухари. Затем постепенно вливаем молоко, чтобы получилось мягкое тесто.

"Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности до толщины в один сантиметр. Вырезаем кружочки с помощью кондитерского ножа или перевернутого стакана. Смажьте булочки оставшимся молоком и посыпьте сахаром. Выложить кружочки на присыпанный мукой противень. Выпекайте в предварительно разогретой духовке 15 минут. После выпекания оставить остывать на решетке", - отмечают в материале.

Рецепт понравился многим подписчикам шеф-повара, в частности они писали:

"Только что приготовила эти безглютеновые на воскресное утро. Мои дети их обожают! Мы добавили свежую чернику по вашему предложению".

"Только что приготовил их, и они очень вкусные! Настолько простые, что я смогла сделать это с ребенком в одной руке".

"Мне понравился рецепт. Булочки получились такими воздушными, что таяли во рту. Буду готовить их снова".

Другие вкусные рецепты

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В то же время известный шеф-повар Гордон Рамзи поделился рецептом фаршированной свиной вырезки. Он отметил, что такое блюдо подойдет как для праздничного ужина, так и для обычного вечера.

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