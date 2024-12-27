Узвар из сухофруктов станет хорошим и полезным дополнением к любому рациону.

Компот из сухофруктов - это вкусный и полезный напиток, который в холодное время года может стать еще одним источником полезного для организма. Рассмотрим, чем полезен компот из сухофруктов и как его варить.

Компот из сухофруктов - сколько варить и что добавлять

Этот напиток очень популярен в украинской кухне и часто встречается в столовых. Его также легко приготовить и у себя дома. Чтобы сделать узвар из сухофруктов, нужно взять:

смесь сушеных яблок, груш, изюма и чернослива - 200 граммов;

вода - 2 литра;

сахар - 200-300 грамм или по вкусу;

палочка корицы и гвоздики.

Для начала хорошо промойте сухофрукты. Переложите их в кастрюлю и залейте водой. После того как компот закипит, можно уменьшить нагрев. Оставьте его покипеть около 20 минут.

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Посахарите и всыпьте специи, перемешайте. Оставьте компот настаиваться. Готовый узвар можно пить горячим или подавать холодным.

Теперь рассмотрим, чем полезен компот из сухофруктов яблок.

Компот из сухофруктов - польза для организма

Питательные вещества в составе узвара делают его очень полезным напитком. Так, он может похвастаться наличием витамина С, калия, железа, пищевых волокон и многого другого. Этот "ударный" комплекс улучшает пищеварение и помогает предотвратить запоры.

Узвар также отличается от прочим напитков низким гликемическим индексом, а потому он не дает резкое повышение уровня сахара в крови. Благодаря этому он замечательно подходит для людей, страдающих от диабета. К тому же природные сахара в составе компота дают ему свой сладкий привкус и при желании этот напиток можно готовить и употреблять без дополнительного сахара.

Однако нужно помнить, что узвар обладает высокой питательной ценностью. Поэтому, если вы следите за фигурой, стоит обратить внимание на количество углеводов в его составе.

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