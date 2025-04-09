Это блюдо поражает своей легкостью, простотой и вкусом.

Если вы любите хрустящие, свежие и простые салаты, которые действительно смогут порадовать невероятным вкусом, то позвольте представить вам маленькую жемчужину из Восточной Европы, которая может стать вашим новым любимым блюдом — шопский салат.

Это яркое и хрустящее блюдо — болгарская классика, и оно гораздо больше, чем просто нарезанные овощи, пишет Parade.

Что такое шопский салат

Шопский салат готовится всего из нескольких ингредиентов: помидоры, огурцы, жареный или сырой перец, красный лук и сирене — сыр, напоминающий фету, но более кремовый и чуть кислее. Всё это заправляется оливковым маслом, иногда добавляется немного уксуса — и у вас получается лёгкое, яркое и насыщенное вкусами блюдо.

Видео дня

Этот салат был создан еще в 1950-х годах государственной туристической организацией Болгарии, чтобы подчеркнуть качество местных продуктов и поддержать развитие национальной кухни. Название "шопский" происходит от региона Шоплук на западе Болгарии, а цветовая гамма салата символизирует болгарский флаг: красный (помидоры и перец), зелёный (огурцы) и белый (сыр).

Сегодня это самое известное блюдо страны — именно его чаще всего первым подают туристам, и болгары с гордостью называют его своим национальным достоянием.

Как приготовить традиционный шопский салат

Вам не нужны никакие замысловатые инструменты — только свежие продукты и острый нож. Вам понадобятся следующие ингредиенты — нарезанные помидоры, очищенные и нарезанные огурцы, жареный красный перец (можно использовать консервированный), тонко нарезанный или мелко нарезанный красный лук, оливковое масло extra virgin, красный винный уксус (по желанию), соль с перцем и натёртое сирене или качественная фета, а также свежая петрушка для украшения (по желанию)

В большой миске смешайте помидоры, огурцы, перец и лук. Полейте маслом и уксусом, посолите, поперчите и аккуратно перемешайте. Сверху щедро посыпьте сыром — не жалейте. Можно украсить петрушкой. Подавайте холодным или комнатной температуры.

Другие интересные рецепты

Ранее УНИАН сообщал про любимый рецепт Ричарда Гира. Он состоит из жареного шотландского лосося со спагетти с кабачками и пюре из сладкого лука.

Кроме того, один шеф-повар назвала 4 "золотых правила" для идеально воздушной яичницы-болтуньи. Добавление небольшого количества молока в яйца - это распространенная техника, но попробуйте вместо этого использовать воду.

Вас также могут заинтересовать новости: